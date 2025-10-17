Боль в суставах: когда и почему она начинается?

- Да, во всех сферах это ясно и логично прослеживается. Классический пример: что человек делает, когда у него болят суставы? Сразу же тянется за обезболивающими таблетками. Ничего не будет, если выпьет таблетку один-два раза. Однако, если боль не проходит, он тянется за этими таблетками все чаще и чаще. Из-за длительности употребления у этих лекарств начинает развиваться отрицательное влияние на сердечно-сосудистую систему, в том числе на почки, печень, что может быть мешающими факторами в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Эти препараты также влияют на желудочно-кишечный тракт – у нас очень много пациентов, у которых развиваются язвы желудка и кровотечение из желудочно-кишечного тракта из-за бесконтрольного употребления противовоспалительных и обезболивающих медикаментов для снятия боли. Аналогично и с лишним весом. Если человеку больно, он меньше двигается, следовательно, тратит меньше калорий, и вес начинает расти от малоподвижности. Из-за роста веса суставы нагружаются еще больше, и боль становится более выраженной. Каждый может очень логично и очевидно найти закономерности между болью в суставах и другими патологиями, для этого не нужно быть квалифицированным медиком.