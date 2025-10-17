Боль в суставах: когда и почему она начинается?
В какой момент жизни у каждого человека начинается эпопея с суставами – невозможно ведь прожить всю жизнь без какой-нибудь проблемы с суставами. Почему у одних суставы начинают болеть раньше, а у других – позже? Что вызывает боль и стоит ли принимать инновационный продукт для здоровья суставов – коллаген 2 типа, – рассказывает семейный врач Veselības centrs 4 КАРИНА ВЕРНЕРЕ.
- С какими жалобами на проблемы с суставами люди обращаются к врачу?
- Боль, конечно, первая жалоба. Обычно люди понимают под ней боль, которую ощущают при нагрузке на суставы, ходьбе, выполнении каких-либо движений, беге, а иногда и при длительном нахождении в вынужденной позе. Однако проблемы с суставами – это не только боль, это целый спектр жалоб. Боль очень часто сопровождается неким ограничением подвижности, скованностью и жалобами на то, что в суставах что-то хрустит или издает другие звуки, что они не гибкие. Иногда отмечается отек конкретного сустава, который можно и увидеть визуально.
Боль могут дополнять провоцирующие факторы, например, ее провоцирует бег, длительное сидение, перенагрузка рук или ног, а также то, какие повседневные задачи выполняет человек и какие суставы он нагружает. Могут влиять и внешние факторы, например, температура или вибрации у людей, которые часто водят автомобиль и нагружают суставы, просто нажимая на педали. Если имеются постоянные заболевания суставов с конкретным диагнозом, для которых характерно воспаление суставов, то из-за выработки воспалительного медиатора суставы начинают распухать, отекать, воспаляться, болеть, возникает ограничение подвижности, человек начинает хромать или не может выполнять определенные движения.
- Если болит сустав – всегда ли проблему нужно искать в этом месте?
- Сустав – это не просто две косточки, которые вместе образуют сустав. Сустав приводит в движение довольно богатый опорный аппарат: сухожилия, связки, мышцы. Поэтому правильнее рассматривать все в целом – то, что мы называем опорно-двигательным аппаратом, где сустав является лишь одним фрагментом общего механизма. Иногда люди описывают свои жалобы связанными с патологией суставов ощущениями, но в конечном итоге при обследовании пациента обнаруживается, что проблема не в самом суставе, а в какой-то другой части, в патологии сухожилий, мышц или соединительной ткани.
- Какие суставы чаще всего вызывают беспокойство?
- Мы различаем крупные и мелкие суставы. Колени, бедра, локти, плечи относятся к группе крупных суставов. Есть и много мелких суставов, например, на уровне ладоней или стоп: суставы межпальцевых фаланг или межпозвоночные суставы. Чаще жалуются на проблемы с крупными суставами – коленными или тазобедренными, реже – с локтевыми и плечевыми. Причина тому – не только определенные заболевания и диагнозы, но часто и некие провоцирующие моменты: специфика работы, спортивная перенагрузка, особенности физиологического старения тела, которое чаще развивается во второй половине жизни.
Если речь идет о патологии малых суставов, мы больше сталкиваемся или с травматическими делами, или со специфическими проблемами с суставами – это могут быть как инфекции, так и проблемы с обменом веществ, специфические заболевания суставов, например, ревматоидный артрит. Может быть и неспецифический артрит малых суставов, когда, перебрав все возможные причины, мы не находим никакого провоцирующего момента. Классические представители заболеваний малых суставов встречаются, например, среди пианистов, которые всю жизнь работают пальцами, иногда перегружая суставы, и тогда может развиться артрит или деформации.
- В каком возрасте пациенты обычно начинают жаловаться на боль в суставах?
- Нельзя сказать, что проблемы с суставами – это патология только старых людей, как в основном принято считать. Например, мы часто слышим от женщин, что до менопаузы все было в порядке, ничего не болело, но наступает менопауза, и все – кости ломаются, суставы болят и хрустят и, вообще, наступила старость. На самом деле, это не совсем возраст, а физиологический механизм старения, виновато в котором гормональная перестройка. У женщины больше нет репродуктивной активности, и все системы начинают это ощущать, одна из них – опорно-двигательный аппарат, в котором суставы играют очень большую роль.
Проблемы с суставами встречаются во всей популяции – в любом возрасте, в любой период жизни у представителей обоих полов могут быть проблемы с суставами. Они также могут быть врожденными, не только приобретенными. Они могут быть вызваны инфекциями, патологиями обмена веществ, спортивными травмами, перенагрузкой.
- Значит, и у детей и спортсменов?
- Да, нередко проблемы с суставами появляются уже в подростковом возрасте, когда суставы, кости, все системы растут и совершенствуются в результате гормонального развития. Часто и занятия спортом начинаются в раннем детстве, и у детей так же часто случаются травмы, как и у взрослых. В свою очередь, со спортсменами с перенагрузкой суставов и начальными дегенеративными влияниями мы встречаемся уже в довольно ранний период спортивной жизни.
Но о суставах однозначно нужно повседневно думать и тем, кто работает на сидячей работе. У них нет никакой перенагрузки, но характерно длительное вынужденное положение суставов, что способствует их малоподвижности и, соответственно, уменьшается их гибкость. Вынужденное положение может способствовать ограничению подвижности суставов, когда человек больше не может выполнять в полном объеме какие-то движения, которые раньше мог. А сейчас практически все, начиная уже со школьного возраста, пользуются компьютерами, телефонами, что вынуждает долгое время находиться в вынужденной позе!
- Может ли боль в суставах ухудшить здоровье в других сферах?
- Да, во всех сферах это ясно и логично прослеживается. Классический пример: что человек делает, когда у него болят суставы? Сразу же тянется за обезболивающими таблетками. Ничего не будет, если выпьет таблетку один-два раза. Однако, если боль не проходит, он тянется за этими таблетками все чаще и чаще. Из-за длительности употребления у этих лекарств начинает развиваться отрицательное влияние на сердечно-сосудистую систему, в том числе на почки, печень, что может быть мешающими факторами в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Эти препараты также влияют на желудочно-кишечный тракт – у нас очень много пациентов, у которых развиваются язвы желудка и кровотечение из желудочно-кишечного тракта из-за бесконтрольного употребления противовоспалительных и обезболивающих медикаментов для снятия боли. Аналогично и с лишним весом. Если человеку больно, он меньше двигается, следовательно, тратит меньше калорий, и вес начинает расти от малоподвижности. Из-за роста веса суставы нагружаются еще больше, и боль становится более выраженной. Каждый может очень логично и очевидно найти закономерности между болью в суставах и другими патологиями, для этого не нужно быть квалифицированным медиком.
- Из-за боли сильно ухудшается качество жизни.
- Конечно, кого мы увидим в поднятом настроении, если ему часто и подолгу больно? Если у боли хронический и продолжительный характер, у человека ухудшается настроение, нет желания общаться с другими, развивается подавленность – классические симптомы депрессии. Депрессия сама по себе также может провоцировать эту боль. По этой причине при лечении хронической боли применяется и терапия антидепрессантами, которая может помочь уменьшить боль.
Поэтому, когда появляются первые «звоночки» проблемы или уже боль, я бы рекомендовала думать не о лекарствах, которые помогут устранить боль, а о посещении врача. Только врачи помогут не дойти до этой огромной проблемы, гораздо дольше сохраняя здоровье суставов на хорошем уровне – без боли, с большой амплитудой движений, без употребления медикаментов.
- Помогает ли при «первых звоночках» и употребление активных веществ для здоровья суставов, например, коллагена для суставов 2 типа?
- Из моих пациентов очень многие принимают пищевые добавки – проверенные и надежные, исследованные препараты, которые я бы назвала продуктами для здоровья. К ним относятся и созданные Lotos Pharma решения для здоровья суставов. Препараты конкретно для опорно-двигательного аппарата помогут намного дольше сохранять здоровье суставов на хорошем уровне. Суставам нужны вещества, обеспечивающие нормальную функциональность не только внутри сустава, но и во всей той функциональной части, которая обеспечивает подвижность сустава, то есть, в сухожилиях, связках, мышцах, эластичность которых с возрастом снижается. И со старением организма синтез коллагена также снижается, поэтому инновационный коллаген 2 типа может быть очень хорошим помощником. В плане минерализации костей, мышечных сокращений и передачи нервных импульсов гораздо лучше принимать этот коллаген не сам по себе, а в комплексе с минеральными веществами и витаминами, например, Magneflex, который обеспечивает адекватную защиту любого части суставов и опорно-двигательного аппарата – тогда общий эффект будет гораздо сильнее. И при комплексном приеме человек может быть уверен, что получит все необходимое для опорно-двигательного аппарата.
- Каков опыт пациентов с препаратами коллагена 2 типа?
- Среди моих пациентов есть люди с заболеваниями суставов, болями в суставах и их перенагрузкой без поставленного диагноза, которые принимают инновационный коллаген. В качестве яркого примера могу упомянуть одного работающего в сфере строительства молодого человека, у которого повседневная тяжелая физическая нагрузка, поэтому у него болят руки и суставы. В какой-то момент он даже был готов сменить работу. Мы поговорили, что стоит попринимать этот новый коллаген 2 типа. Через некоторое время он снова появился в поле моего зрения и радостно сообщил, что остается на своей работе, потому что благодаря этому коллагену нового типа боль исчезла. Конечно, с увеличением нагрузки ему нужно будет продолжать его прием. Отзывы людей – это подтверждение, что этот коллаген дает ожидаемый эффект. Это не волшебная таблетка, которая избавит от боли на первый-второй день, но при долгосрочном приеме он не позволит развиваться воспалению. Действительно, нативный коллаген 2 типа все более и более убеждает в своей работе.