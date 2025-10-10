Анализ данных показал, что у жителей Латвии резко выросло число глубоких эмоциональных проблем
Центр кризисной помощи и консультаций Skalbes обобщил данные по звонкам на государственную кризисную линию 116123 за первые девять месяцев 2025 года, сравнив их с тем же периодом прошлого года. Согласно этим данным, тема одиночества выросла на 34 процента и стала одной из самых частых причин, по которым люди обращаются за психологической помощью.
"Эти звонки свидетельствуют не только о чувстве изоляции, но и о более глубоких проблемах — депрессии, тревожности и отчаянии", - сообщает Skalbes.
По сравнению с прошлым годом видно, что с чувством одиночества чаще сталкиваются люди с физическими или психическими заболеваниями: об этом сообщили 66 процентов мужчин (рост на 15 процентов) и 86 процентов женщин (рост в 2,5 раза). Увеличилась и доля тех, кто испытывает трудности в отношениях с другими людьми — среди мужчин 18 процентов, а среди женщин показатель почти удвоился, достигнув 31 процента.
Новой тенденцией, отмеченной в данных за этот год, стал рост одиночества среди людей, испытывающих трудности на работе — об этом упомянули 13 процентов мужчин и 13 процентов женщин. Финансовые проблемы как причину одиночества указали 15 процентов мужчин и 10 процентов женщин.
Одиночество в 2025 году: меньше зависимостей, больше тревожности
По сравнению с прошлым годом видно, что одиночество и депрессивные состояния усиливаются, особенно среди женщин, тогда как число случаев алкогольной зависимости и попыток самоубийства снижается.
- У женщин признаки депрессии почти удвоились (с 24 до 42 процентов).
- У мужчин депрессивное состояние немного увеличилось и достигло 47 процентов.
- Количество попыток самоубийства снизилось с 5 до 3 процентов.
- Тревожность и беспокойство возросли у обоих полов, достигнув 57 процентов у мужчин и 69 процентов у женщин.
Мужчины: меньше алкоголя, больше тревожности
Среди мужчин наблюдаются как положительные, так и тревожные тенденции.
- 42 процента мужчин страдают психическими расстройствами.
- Доля лиц с алкогольной зависимостью снизилась с 37 до 26 процентов.
- Мужчины, находящиеся в депрессии, в три раза чаще, чем женщины, страдают алкогольной зависимостью, а зависимость от отношений у них встречается вдвое реже.
- 28 процентов мужчин думали о самоубийстве, однако количество попыток сократилось с 5 до 3 процентов.
При этом 57 процентов мужчин испытывают тревожность и беспокойство. За этими цифрами часто стоят финансовое давление, чувство ответственности и неспособность просить о помощи, что делает мужчин особенно уязвимыми.
Женщины: рост депрессии и эмоциональной перегрузки
Среди женщин эмоциональный фон в этом году стал тяжелее. Хотя уровень социальной изоляции и финансовых трудностей снизился до 10 процентов, депрессивное состояние почти удвоилось, достигнув 42 процентов. Оно чаще всего проявляется тревогой (69 процентов) и отчаянием (36 процентов), что значительно влияет на способность женщин справляться с повседневными трудностями.
Также зафиксирован рост случаев эмоционального насилия — на 172 процента по сравнению с прошлым годом. Это показывает, что многие женщины по-прежнему сталкиваются с длительным эмоциональным давлением в семье или отношениях. 17 процентов женщин признались, что думали о самоубийстве, а 3 процента — что пытались это сделать.