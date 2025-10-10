Анализ данных показал, что у жителей Латвии резко выросло число глубоких эмоциональных проблем

По сравнению с прошлым годом видно, что с чувством одиночества чаще сталкиваются люди с физическими или психическими заболеваниями: об этом сообщили 66 процентов мужчин (рост на 15 процентов) и 86 процентов женщин (рост в 2,5 раза). Увеличилась и доля тех, кто испытывает трудности в отношениях с другими людьми — среди мужчин 18 процентов, а среди женщин показатель почти удвоился, достигнув 31 процента.