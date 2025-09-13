Обычные привычки могут на 40% сократить риск запора и даже рака кишечника

К тревожным симптомам, при которых нужно обращаться к врачу, относятся вздутие, резкая потеря веса, кровь в стуле, сильная усталость или боли в животе. Хотя болезнь часто связана с ожирением, всё чаще она поражает и внешне здоровых пациентов. Эксперты считают, что причиной могут быть факторы окружающей среды: ускоренный ритм жизни, питание, недостаток сна, микропластик и загрязнение. По оценке Cancer Research UK, более половины (54%) случаев рака кишечника можно предотвратить.