Обычные привычки могут на 40% сократить риск запора и даже рака кишечника
Люди среднего возраста, которые придерживаются здоровых привычек, включая не менее семи часов сна в сутки, могут значительно сократить риск запора — распространённой желудочно-кишечной проблемы, связанной с раком кишечника.
Запор — это значительное уменьшение частоты или затруднение опорожнения кишечника, которым страдает каждый седьмой взрослый.
Хотя частота стула индивидуальна, специалисты отмечают: если человек не может сходить в туалет хотя бы три раза в неделю — это признак запора. Обычно это лёгкая проблема, которую можно устранить изменением образа жизни. Но врачи предупреждают: хронические запоры значительно повышают риск развития рака кишечника.
Исследователи из Китайского университета Гонконга выявили пять здоровых привычек, которые позволяют людям среднего возраста сократить риск почти наполовину. Учёные выяснили, что сон не менее семи часов в день, отказ от курения, регулярная физическая активность, правильное питание и умеренное употребление алкоголя помогают предотвратить запор. Взрослые, которые соблюдают как минимум три из этих правил, снижают риск развития запора на 40%.
В исследовании, опубликованном в American Journal of Gastroenterology, учёные наблюдали за 107 475 участниками UK Biobank в возрасте 40–70 лет, у которых не было в анамнезе функциональных запоров. За почти 12 лет наблюдения было зафиксировано 3591 новый случай.
Участников разделили по числу полезных привычек: отказ от курения, регулярные тренировки, достаточный сон и другие. Те, кто придерживался хотя бы одной, снизили риск почти на 20%. А у тех, кто выполнял четыре из пяти, вероятность запора была почти вдвое ниже.
Учёные подчеркнули: «Чем больше здоровых привычек вы соблюдаете, тем меньше риск запора в среднем и пожилом возрасте. Эти факторы могут стать важной стратегией профилактики».
Даже по отдельности привычки показывали заметный эффект: например, никогда не курившие имели на 17% меньший риск, а сон 7–9 часов снижал его более чем на 20%. Специалисты добавили: «Нужна комплексная стратегия, чтобы как можно больше людей следовали этим пяти рекомендациям».
Совет особенно актуален на фоне тревожной тенденции — всё чаще рак кишечника диагностируют у молодых взрослых, которые принимают симптомы за стресс, диету или непереносимость продуктов. Сейчас хроническими запорами страдает до 15% населения планеты.
Хронический запор значительно повышает риск рака кишечника, поскольку регулярное опорожнение снижает время контакта токсинов со стенками кишечника. Колоректальный хирург Хейни Юсеф ранее говорил: «Это важно, потому что длительный контакт с вредными веществами повреждает слизистую нашего кишечника и прямой кишки».
К тревожным симптомам, при которых нужно обращаться к врачу, относятся вздутие, резкая потеря веса, кровь в стуле, сильная усталость или боли в животе. Хотя болезнь часто связана с ожирением, всё чаще она поражает и внешне здоровых пациентов. Эксперты считают, что причиной могут быть факторы окружающей среды: ускоренный ритм жизни, питание, недостаток сна, микропластик и загрязнение. По оценке Cancer Research UK, более половины (54%) случаев рака кишечника можно предотвратить.