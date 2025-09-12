Зачем мазаться солнцезащитным кремом, если солнца нет? Мифы и правда о SPF осенью и зимой
Настала осень, а значит, солнцезащитный крем будет заброшен подальше ведь многие уверены - он совершенно не нужен, если солнца не видно. Но так ли это на самом деле?
"У нас и в солнечную погоду далеко не все используют солнцезащитные крема, не говоря уже про пасмурную и холодную. Понимания, зачем это нужно, зачастую не хватает. Еще одна из причин - активно циркулирующий сейчас в соцсетях миф, что SPF вреден из-за гормоноподобной активности, и к тому же, блокирует выработку витамина D, которого зимой и так не хватает", - отмечает Эгия Бомпа, фармацевт Euroaptieka.
Давайте разбираться, действительно ли нужно мазаться кремом, когда на небе ни лучика, и так ли он нужен, если вы вышли на улицу только чтобы дойти до работы или магазина.
Миф 1: Химические фильтры в SPF вредны. По результатам продаж этим летом видно, что многие не пользуются кремами и в теплый сезон, не говоря уже о холодном. Это предубеждение основывается на том, что некоторые старые химические фильтры (например, oxybenzone) вызывали споры из-за гормоноподобной активности. Однако в ЕС современные составы кремов проходят строгую проверку на безопасность. Кроме того, существуют физические, а не химические фильтры - оксид цинка и диоксид титана - для чувствительной кожи, поэтому можно не бояться их использовать.
Миф-2: Если облачно и холодно, солнцезащитный крем не нужен. Несмотря на все предостережения специалистов, этот миф на удивление живуч. Мало кто из латвийцев использует солнцезащитный крем в холодные месяцы года.
УФ-индекс в облачную погоду ниже, но длительное, накопительное воздействие UVA-лучей в течение жизни (они не вызывают ожог, но разрушают коллаген и ДНК клеток) всё равно происходит. Это называется "тихое фотостарение". Поэтому рекомендуется не только в течение всего года пользоваться средствами с SPF-фильтрами, но и обеспечить коже интенсивное увлажнение и восстановление - это крайне важно для сохранения здорового внешнего вида и предотвращения признаков старения.
Кстати, именно этим летом первое место среди самых популярных в онлайн-аптеке товаров занимал гель для душа для сухой и чувствительной кожи, а пятое - увлажняющий крем. Это наглядно доказывает тот факт, что даже в пасмурную погоду до 80 % UV‑лучей достигают кожи, способствуя сухости. А UVA-лучи, которые особенно опасны для старения кожи и глубинных повреждений, присутствуют постоянно, независимо от температуры и облачности.
"Казалось бы - зачем мазаться солнцезащитным кремом, если все время облачно, холодно, дожди? Но сухость кожи, с которой сталкивается множество латвийцев, демонстрирует, что солнечные лучи воздействуют на поверхность кожи даже в "нелетную" погоду, и она отвечает тем, что становится даже суше, чем в отопительный сезон", - поясняет Бомпа, добавляя, чтобы позаботиться о здоровье кожных покровов, рекомендуется не только использовать SPF, но и увлажняющий крем или лосьон после пребывания на улице.
Миф 3: Витамин D не усваивается, если использовать SPF. "Это утверждение частично верно. Так как солнцезащитные кремы защищают кожу от вредного излучения UVB и UVA, организм синтезирует меньше витамина D, чем мог бы, если бы защита от солнца не использовалась, - поясняет фармацевт, - Однако это все равно не повод отказаться от защиты, поскольку накопить витамин D на зиму - невозможно. Уже за 15, максимум 30 дней, запасы витамина D уменьшаются вдвое, а затем продолжают сокращаться. Стоит всерьез задуматься, стоят ли призрачные надежды накопить достаточно этого витамина реального риска заработать меланому от длительного пребывания на солнце. Поэтому специалисты уже давно рекомендуют рутинно принимать витамин D для поддержания здоровья. Рекомендованная дозировка - от 2000 до 4000 единиц в сутки в зависимости от возраста".
Примечательно, что, согласно данным Euroaptieka, витамин D входит в ТОП-5 самых популярных товаров этим летом, что свидетельствует о росте понимания среди латвийцев, что витамина D в наших широтах людям не хватает даже в солнечный сезон.
Миф-4: Естественный загар полезен. Природа загара такова, что это, по сути, повреждение ДНК в клетках кожи. Защитный эффект меланина ограничен и не заменяет SPF. В результате таких повреждений, особенно если кожа сгорела, существенно возрастает риск рака кожи. "К сожалению, отношение к SPF-защите среди латвийцев все еще недостаточно серьезное - в этом году солнцезащитные крема пользуются меньшим спросом и даже не вошли в ТОП-5 самых востребованных товаров в онлайн-аптеке этим летом", - комментирует фармацевт.