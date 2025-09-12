Зачем мазаться солнцезащитным кремом, если солнца нет? Мифы и правда о SPF осенью и зимой

Миф 3: Витамин D не усваивается, если использовать SPF. "Это утверждение частично верно. Так как солнцезащитные кремы защищают кожу от вредного излучения UVB и UVA, организм синтезирует меньше витамина D, чем мог бы, если бы защита от солнца не использовалась, - поясняет фармацевт, - Однако это все равно не повод отказаться от защиты, поскольку накопить витамин D на зиму - невозможно. Уже за 15, максимум 30 дней, запасы витамина D уменьшаются вдвое, а затем продолжают сокращаться. Стоит всерьез задуматься, стоят ли призрачные надежды накопить достаточно этого витамина реального риска заработать меланому от длительного пребывания на солнце. Поэтому специалисты уже давно рекомендуют рутинно принимать витамин D для поддержания здоровья. Рекомендованная дозировка - от 2000 до 4000 единиц в сутки в зависимости от возраста".