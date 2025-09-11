Фармацевт назвала главные витамины для мужской силы и выносливости

"Мужчины часто выбирают пищевые добавки, исходя из физических целей, например, дополнительно принимая протеиновые или белковые порошки и креатин. Однако нельзя забывать и о питательных веществах, необходимых для общего функционирования организма. Часто наблюдается недостаток витамина D, магния и омега-3 жирных кислот - веществ, влияющих на иммунитет, качество сна, здоровье сердца и общее самочувствие. Кроме того, потребности каждого человека индивидуальны - необходимо учитывать как образ жизни, возраст и состояние здоровья, так и физиологические потребности - например, у женщин потребность в железе существенно выше, чем у мужчин, поскольку организм регулярно теряет кровь из-за менструаций; в свою очередь, для мужчин, учитывая массу тела, объем мышц, обмен веществ и гормональный профиль, рекомендуемые суточные дозы белка, цинка и магния будут выше, чем для женщин. Сбалансированное питание - основа долгосрочного здоровья, и при необходимости его можно дополнить индивидуально подобранными нутриентами, предварительно проконсультировавшись со специалистом", - говорит Алина Флейшмане.