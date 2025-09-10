Исследование: поздний завтрак связан с биологическим старением и депрессией
Увеличение продолжительности жизни ставит перед обществом задачу поддержания качества здоровья пожилых людей, и новое исследование показывает, что время приёма пищи, особенно завтрака, может существенно влиять на их долголетие и общее состояние здоровья.
Все хотят жить дольше, и благодаря увеличению продолжительности жизни с развитием медицины люди живут дольше, чем когда-либо. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), продолжительность жизни в 2024 году выросла до 73,3 года по сравнению с 64,9 в 1995 году. Ожидается, что число людей, отметивших 100-летний юбилей, в мире увеличится с примерно 722 000 в 2024 году до почти 4 миллионов к 2054 году.
Ранее проведённые исследования показывают, что определённые здоровые привычки образа жизни могут помочь людям жить дольше и здоровее, такие как соблюдение питательной диеты, поддержание здорового веса, регулярные физические упражнения, достаточный сон, управление стрессом и отказ от курения или чрезмерного употребления алкоголя.
«По мере того как люди живут дольше благодаря достижениям медицины, поддержание качества жизни становится всё более важным», — рассказал Medical News Today Хассан Дашти, доктор философии, диетолог и специалист по клиническому питанию и циркадной биологии в Массачусетской больнице.
Дашти является ведущим автором нового исследования, недавно опубликованного в журнале Communications Medicine, которое показало, что время приёма пищи — особенно завтрака — может влиять на продолжительность жизни.
В этом исследовании учёные проанализировали данные о здоровье почти 3000 взрослых из Великобритании в возрасте от 42 до 94 лет, участвовавших в продольном исследовании когнитивных функций в нормальном здоровом старении Университета Манчестера. Участникам исследования проводили оценку времени приёма пищи и поведенческих факторов здоровья, а затем наблюдали за ними более 20 лет.
«Время приёма пищи, известное сейчас как хрононутриция, недавно признано важным фактором, влияющим на обмен веществ, сон и общее состояние здоровья», — объяснил Дашти.
Поздний завтрак связан с несколькими проблемами со здоровьем
По итогам исследования Дашти и его команда обнаружили, что с возрастом люди, как правило, начинают завтракать и ужинать позже, что сокращает общее время приёма пищи в течение дня.
Учёные выяснили, что участники, которые ели завтрак позже, чаще сталкивались с физическими и психическими проблемами, такими как депрессия, усталость и проблемы с полостью рта.
«В нашем анализе мы обнаружили, что ряд заболеваний часто связан с поздним завтраком», — подробно рассказал Дашти. «Наличие депрессии, тревожности, усталости или проблем с полостью рта может затруднять ранний приём пищи у пожилых, что сдвигает общие паттерны приёма пищи, особенно время завтрака. Это говорит о том, что поздний завтрак может служить маркером скрытых проблем со здоровьем, предоставляя врачам и опекунам простой дополнительный сигнал о постепенном ухудшении здоровья».
Кроме того, учёные установили, что поздний завтрак связан с повышенным риском смертности.
«Связь между сдвигом завтрака на более позднее время и повышенным риском смерти указывает на то, что время приёма пищи может отражать не только личные предпочтения, но и быть связано с биологическим старением или ухудшением здоровья», — отметил Дашти.
Как и когда лучше всего принимать пищу?
«На практике я обучаю и рекомендую стратегии по времени приёма пищи как простой и действенный инструмент, помогающий людям всех возрастов — детям, подросткам, спортсменам, взрослым и пожилым — удовлетворять потребности в белках, энергии и питательных веществах, стабилизировать уровень энергии и структурировать ежедневный распорядок. Время приёма пищи и её состав — это взаимодополняющие элементы на пути к здоровью и благополучию», — говорит Моник Ричард, диетолог и владелица Nutrition-In-Sight.
Ричард отметила, что откладывание первого приёма пищи усложняет достижение общей нормы по калориям, клетчатке и равномерному распределению белка — ключевым для мышц и настроения — до того, как день «уйдёт в разнос».
«Кроме того, эффективность лекарств может снижаться, что дополнительно влияет на настроение, общее состояние здоровья и может усугублять дефицит питательных веществ (если он уже есть). Поздний завтрак часто сопровождается поздним отходом ко сну и пробуждением, нерегулярным питанием, меньшей активностью и частыми перекусами — паттернами, связанными с ухудшением психического здоровья и повышенным риском когнитивных нарушений у пожилых людей, живущих в сообществе», — говорит Ричард.
Ричард рекомендовала обратиться к зарегистрированному диетологу для получения индивидуальных советов и рекомендаций по планированию и времени приёма пищи. Она также дала общие рекомендации по времени приёма пищи, особенно для пожилых:
- Начинайте день рано: Старайтесь завтракать в течение одного-двух часов после пробуждения. Простой распорядок, например, завтрак: 7–8 утра, обед: 12–13 часов, ужин: 17–19 часов, подходит многим семьям и людям, позволяя при необходимости делать перекусы, поддерживать стабильное окно сна и голодания около 10–12 часов и избегать перекусов за два-три часа до сна.
- Сосредоточьтесь на белке с утра: Цель — около 25–30 г белка на завтрак (например, греческий йогурт + орехи + ягоды; яйца + бобы + овощи). Равномерное распределение белка по приёмам пищи поддерживает функцию мышц, здоровье мозга, чувство насыщения и многие другие процессы.
- Ешьте рано и равномерно: Ранний белковый завтрак, сбалансированный обед и лёгкий, своевременный ужин, поддерживаемые смехом и общением с близкими — это идеальный распорядок питания.