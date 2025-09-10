Исследование: поздний завтрак связан с биологическим старением и депрессией

Все хотят жить дольше, и благодаря увеличению продолжительности жизни с развитием медицины люди живут дольше, чем когда-либо. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), продолжительность жизни в 2024 году выросла до 73,3 года по сравнению с 64,9 в 1995 году. Ожидается, что число людей, отметивших 100-летний юбилей, в мире увеличится с примерно 722 000 в 2024 году до почти 4 миллионов к 2054 году.