Почему грибы тяжело перевариваются, кому они противопоказаны и какие самые полезные

Хотя грибы не так богаты витаминами, как овощи, в них в небольшом количестве содержатся витамины группы B, а также витамины C, D и K. Особую ценность имеет витамин D, который редко встречается в продуктах растительного происхождения, поэтому грибы для веганов является одним из немногих способов получения витамина D из пищи. В свою очередь, лисичкам их желтый цвет придают пигменты - каротиноиды, которые в организме преобразуются в витамин A. Грибы также содержат различные минералы, такие как кальций, магний, железо, калий, фосфор, селен, цинк и йод, и каждое из этих веществ важно для нормального функционирования организма.