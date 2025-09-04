Новое исследование показало, что мясо не вызывает рак, наоборот - оно его предотвращает
Долгое время предполагалось, что длительное употребление мяса способно вызывать тяжелые заболевания, такие как рак и сердечно-сосудистые проблемы. Однако новое исследование утверждает, что употребление большего количества мяса может быть полезным для организма, помогая бороться с раком, а не провоцируя его.
Несмотря на то, что красное мясо уже много лет считается источником белка и витаминов, органы здравоохранения предупреждали о его вреде: Международное агентство по изучению рака (IARC), входящее в структуру ВОЗ, классифицировало его как «вероятно канцерогенное для человека».
Но теперь исследование канадского Университета Макмастера предполагает, что животный белок может, напротив, защищать от рака. Ученые проанализировали данные о 16 тысячах взрослых в возрасте от 19 лет и старше, оценивая соотношение животного и растительного белка в рационе и его связь с риском смерти от разных причин, включая сердечно-сосудистые болезни и рак.
Результаты показали не только отсутствие связи между потреблением белка (животного или растительного) и риском смерти от любых причин, но и «умеренное, но значимое снижение» смертности от рака.
В Университете Макмастера заявили: «В сочетании с десятилетиями клинических данных, полученные результаты подтверждают целесообразность включения животного белка в здоровый рацион».
«Вопрос белка вызывает много путаницы — сколько его нужно, какого вида и как это отражается на здоровье в долгосрочной перспективе. Это исследование вносит ясность, что особенно важно для людей, стремящихся принимать решения о питании на основе доказательной базы», - заявил руководитель исследования профессор Стюарт Филлипс.
Международное агентство по изучению рака давно относит красное мясо (говядину, свинину, баранину, ягнятину) к вероятным канцерогенам, а переработанное мясо (бекон, сосиски, колбасы) — к доказанным канцерогенам. Именно эти данные легли в основу рекомендаций ограничивать его потребление.
Однако исследование Университета Макмастера не выявило связи между уровнем потребления белка (животного или растительного) и риском смерти от любых причин, включая сердечно-сосудистые болезни и рак. Более того, результаты указывали, что животный белок может оказывать небольшой защитный эффект, тогда как растительный почти не влияет на смертность от рака.
В то же время ученые анализировали потребление «животного белка» в целом — включая мясо птицы, рыбу, яйца и молочные продукты, — без разделения на «мясо» и «переработанное мясо».
Авторы статьи в издании The Conversation, специалисты Кингстонского университета Ахмед Элбедиуи и Надин Вехида, подчеркнули: переработанное мясо (бекон, сосиски, мясные нарезки) последовательно демонстрирует повышенный риск рака по сравнению со свежим мясом. Поэтому результаты не стоит трактовать как «разрешение есть мясо без ограничений».
Исследование финансировалось Национальной ассоциацией производителей говядины США (NCBA), однако в Университете Макмастера заявили, что ассоциация не участвовала в разработке системы исследования, сборе данных и их анализе или публикации результатов.
Руководитель работы Янни Папаниколау, президент компании Nutritional Strategies, отметил: «Сопоставив наблюдательные данные и результаты клинических исследований, становится ясно, что и продукты животного, и продукты растительного происхождения способствуют укреплению здоровья и долголетию».