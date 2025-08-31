Объясняет врач: какие скрытые проблемы со здоровьем выявляет анализ крови

Как объясняет Рава-Сеппа, повышенный холестерин — одна из самых распространённых скрытых проблем. Высокий уровень ЛПНП, так называемого «плохого» холестерина, обычно не вызывает никаких симптомов, поэтому его называют «тихим убийцей». Часто первым проявлением становится инфаркт или инсульт. «Широко распространено мнение, что высокий холестерин бывает только у пожилых, полных мужчин, но это заблуждение — повышенные показатели встречаются и у молодых людей, и у женщин, особенно после менопаузы», — отмечает Рава-Сеппа.