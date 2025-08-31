Объясняет врач: какие скрытые проблемы со здоровьем выявляет анализ крови
Анализы крови - это забота о себе: они помогают предотвратить развитие симптомов и вовремя выявить скрытые заболевания. Регулярное проведение анализов крови позволяет поддерживать здоровье и обнаруживать болезни на ранней стадии, отмечает врач лаборатории Synlab Аннели Рава-Сеппа.
Повышенный холестерин не ощущается
Как объясняет Рава-Сеппа, повышенный холестерин — одна из самых распространённых скрытых проблем. Высокий уровень ЛПНП, так называемого «плохого» холестерина, обычно не вызывает никаких симптомов, поэтому его называют «тихим убийцей». Часто первым проявлением становится инфаркт или инсульт. «Широко распространено мнение, что высокий холестерин бывает только у пожилых, полных мужчин, но это заблуждение — повышенные показатели встречаются и у молодых людей, и у женщин, особенно после менопаузы», — отмечает Рава-Сеппа.
По данным лабораторных исследований, почти у трети женщин (27%) и более чем у пятой части мужчин (23%) в возрасте от 19 до 25 лет уровень холестерина превышает норму. Поэтому врач рекомендует начинать регулярно проверять холестерин уже в молодом возрасте.
Колебания уровня сахара в крови могут остаться незамеченными
«Сахарный диабет 2-го типа часто развивается медленно и годами может оставаться незамеченным, — говорит Рава-Сеппа. — Лёгкая усталость, жажда или учащённое мочеиспускание не всегда воспринимаются как тревожные симптомы, однако нелеченый диабет может привести к болезням сердца и почек, нарушениям зрения и повреждению нервной системы».
Анализы крови, например, на глюкозу и HbA1c, помогают понять, справляется ли организм с контролем сахара или уже развивается преддиабет.
- Глюкоза показывает уровень сахара в момент анализа, который зависит от того, что человек ел.
- HbA1c отражает средний уровень сахара за последние 2–3 месяца, давая картину долгосрочного контроля.
Нарушения работы щитовидной железы
Щитовидная железа влияет на весь обмен веществ. Её сбои могут проявляться сменой настроения, изменением веса или повышенной чувствительностью к холоду. Простой анализ крови (TSH и fT4) позволяет выявить нарушения и определить их характер — гипотиреоз или гипертиреоз. «TSH — это тиреотропный гормон, который показывает, подаёт ли мозг сигнал щитовидной железе вырабатывать больше гормонов. Высокий TSH указывает на пониженную функцию, низкий — на повышенную. fT4 (свободный тироксин) отражает фактическое количество гормонов. Поэтому для диагностики необходимо определять оба показателя», — объясняет Рава-Сеппа.
Заболевания печени
Многие болезни печени также протекают без симптомов. Например, гепатит С может не проявляться десятилетиями, но при этом значительно повышает риск рака печени. Его можно выявить простым анализом крови.
По словам Равы-Сеппы, особенно важно сдавать этот анализ людям, которым переливали кровь до 1994 года, а также тем, у кого есть татуировки, пирсинг, перманентный макияж или был опыт использования общих шприцев.
В Эстонии всё чаще диагностируют жировую болезнь печени, особенно её неалкогольную форму. Хотя напрямую определить её по анализу крови нельзя, повреждение клеток проявляется в повышенном уровне фермента АЛТ (аланинаминотрансферазы). Однако высокий АЛТ не всегда означает именно жировую болезнь — врачу нужно установить причину повреждения печени. Чаще всего диагноз подтверждается с помощью УЗИ, пишет Postimees.ee.
Регулярные проверки — основа здоровья
Люди часто обращаются к врачу только тогда, когда проблема становится серьёзной. Рава-Сеппа подчёркивает: анализы крови, визиты к семейному врачу и скрининговые программы зачастую - единственный способ выявить «тихие» болезни до того, как они нанесут серьёзный вред здоровью. «Большинство проблем - высокий холестерин, диабет, жировая болезнь печени, сердечно-сосудистые заболевания — можно предотвратить или диагностировать на ранней стадии, - отмечает врач. - Сбалансированное питание, регулярная физическая активность, качественный сон и своевременные профилактические проверки помогают жить дольше и сохранять здоровье».