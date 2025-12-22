Жителям Латвии помогают избавиться от крайне вредного для здоровья вещества. Но поддержку получают не все
Министерство климата и энергетики Латвии (Klimata un enerģētikas ministrija, KEM) уже второй год подряд реализует программу поддержки по асбесту, в рамках которой в этом году собрано 684,41 тонны асбестсодержащего шифера. Поддержка в этом году оказана 260 латвийским почетным семьям.
Цель программы поддержки — уменьшить риски для окружающей среды и здоровья населения, создаваемые асбестсодержащими материалами. В Латвии на крышах зданий все еще находится около одного миллиона тонн асбестсодержащего шифера, и по мере замены кровельного покрытия образуются опасные отходы, утилизация которых связана с дополнительными расходами.
Программа поддержки реализуется при финансовой поддержке Латвийского фонда защиты среды (Latvijas Vides aizsardzības fonds, LVAF), а общий объем финансирования программы в этом году составил 300 тысяч евро. Поддержка включала сбор шифера, его транспортировку и безопасное захоронение на полигонах.
Из всего 355 полученных заявок поддержка была предоставлена 260 домохозяйствам, остальные заявки не были утверждены из-за несоответствия требованиям или ограничений финансирования. Наибольший объем шифера сдали жители Рижского региона — более 273 тонн. В Видземском регионе собрано более 222 тонн, в Земгале — около 92 тонн, в Курземе — около 80 тонн, а в Латгале — около 17 тонн.
В соответствии с концепцией на 2025–2027 годы поддержка реализации асбестовой программы запланирована также на 2026 и 2027 годы, предусматривая финансирование в размере 300 тысяч евро в год.