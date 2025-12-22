Жителям Латвии помогают избавиться от крайне вредного для здоровья вещества. Но поддержку получают не все

Из всего 355 полученных заявок поддержка была предоставлена 260 домохозяйствам, остальные заявки не были утверждены из-за несоответствия требованиям или ограничений финансирования. Наибольший объем шифера сдали жители Рижского региона — более 273 тонн. В Видземском регионе собрано более 222 тонн, в Земгале — около 92 тонн, в Курземе — около 80 тонн, а в Латгале — около 17 тонн.