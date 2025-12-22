Лед тронулся! Каток в Пурвциемсе обещают вернуть после трех лет простоя
У Рижской 84-й средней школы восемь лет назад была создана общественная ледовая площадка с искусственным льдом. Раньше ею активно пользовались и школьники, и любители хоккея, однако последние пару лет каток стоит пустым. Причина - затянувшаяся закупка холодильного оборудования. Ожидается, что каток сможет возобновить работу в конце января следующего года.
На работу катка влияют и нетипично теплые зимы, но главная проблема — вышедшая из строя охлаждающая установка, пояснила руководитель спортивного комплекса Рижской 84-й средней школы Марута Эглите.
«По техническим причинам охлаждающая установка перестала работать летом 2024 года, и у нас было время, чтобы восстановить это оборудование: провести закупку, запросить дополнительное финансирование и так далее. Но хорошая новость в том, что весь этот процесс прошел, и сейчас уже ведутся ремонтные работы, чтобы каток заработал как можно быстрее», — сказала она.
Новое оборудование будут везти из-за рубежа, оно еще не доставлено. Открыть каток снова планируют в конце января. Таким образом, приведение катка в порядок займет почти два года.
«Уже в прошлом году была объявлена закупка, создана комиссия для ее проведения. Заявился один претендент, но у него был долг перед Службой государственных доходов, поэтому закупка продолжилась и состоялась уже в этом году», — объяснил задержку руководитель проектов отдела интересов и спортивного образования Рижского самоуправления Артур Шакуров.
Сумма закупки составляет 112 тысяч евро. В самоуправлении пояснили, что приобрести оборудование для заморозки льда и одновременно найти предприятие, которое обеспечит его покупку и установку, — это вызов. Одна только доставка занимает 12 недель.
Тем временем уже несколько зим подряд в центре Риги, на Эспланаде, работает общественный каток — в том числе и при температуре воздуха выше 0 градусов.
Открытие катка на Эспланаде в центре Риги (02.12.2025)
На Эспланаде официально открылся общественный каток. Рижане и гости Риги смогут наслаждаться зимними развлечениями до 1 марта.
Расходы на этот каток в сезон составляют 216 тысяч евро, при этом в договоре указано, что он должен начать работу, когда температура воздуха была ниже нуля как минимум трое суток подряд. «Если температура держится трое суток +3 и выше, каток не может работать. Но, как мы видим, оператор обеспечивает работу катка и при +5, +6 и дожде. Посмотрим, как будет дальше. Пока люди приходят и катаются, но если начнут образовываться лужи, тогда, к сожалению, придется закрыть», — пояснил Шакуров.
Таким образом, этой зимой в Риге будут доступны две общественные ледовые площадки — на Эспланаде и в Пурвциемсе, но их работа будет зависеть как от погоды, так и от хода ремонтных работ.