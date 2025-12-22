Лед тронулся! Каток в Пурвциемсе обещают вернуть после трех лет простоя

Расходы на этот каток в сезон составляют 216 тысяч евро, при этом в договоре указано, что он должен начать работу, когда температура воздуха была ниже нуля как минимум трое суток подряд. «Если температура держится трое суток +3 и выше, каток не может работать. Но, как мы видим, оператор обеспечивает работу катка и при +5, +6 и дожде. Посмотрим, как будет дальше. Пока люди приходят и катаются, но если начнут образовываться лужи, тогда, к сожалению, придется закрыть», — пояснил Шакуров.