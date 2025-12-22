Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 22 декабря
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам, возможно, придется отдать дань вежливости, исполняя некую традиционную роль. Не стоит подходить к этой задаче чересчур ответственно - от вас ведь требуется лишь видимость.
Телец
Сегодня вы будете неистовы, и горе тому, кто попадется под вашу тяжелую руку. Постарайтесь не нанести никому тяжких увечий с необратимыми последствиями.
Близнецы
Сегодня вам наконец-то удастся показать окружающим как много хороших качеств они в вас так упорно не замечали. Не вздумайте зазнаваться - весь эффект пропадет.
Рак
Преодолевая полосу расставленных жизнью препятствий, старайтесь действовать не силой, а разумом. В противном случае ваши шансы на успешное преодоление дистанции близки к нулю.
Лев
Если вы желаете выступить соло, подберите место и время правильно. Будет чрезвычайно обидно, если ваше выступление пройдет незамеченным.
Дева
Сегодня очень важны будут полезные связи. Если вы знакомы с имяреком - считайте, день удался.
Весы
Постарайтесь не дать овладевшей вами легкой веселой хулиганистости натворить каких-нибудь неприятностей. Любую энергию можно использовать в мирных целях, даже вашу.
Скорпион
Сегодня вам, возможно, понадобится хотя бы небольшая передышка. Переложите груз ответственности на чужие плечи - сразу станет легче дышать. А потом сможете его обратно забрать, если захотите.
Стрелец
Жажда чего-то нового и интересного должна быть удовлетворена, причем чем скорее, тем лучше. Сегодня, вы можете пережить самые необыкновенные приключения.
Козерог
Избегайте всего неизведанного и, в особенности, незнакомцев. Сегодня велики шансы быть обиженным.
Водолей
Сегодняшний день будет для вас чрезвычайно удачным в смысле приобретения полезных знакомств. Возможно, с первого взгляда они таковыми и не покажутся, но в будущем непременно себя оправдают.
Рыбы
Сегодня у вас вполне может появиться повод для празднества. Грех упускать подобные возможности - отпразднуйте.