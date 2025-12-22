Коммерческие банки отказались от услуги, к которой все привыкли: куда теперь нести поврежденные купюры
Обменять поврежденные банкноты сейчас можно только в Банке Латвии, который находится в Риге, поскольку коммерческие банки больше эту услугу не предоставляют, выяснила программа Latvijas Televīzija «4. studija».
Раньше обменять поврежденную банкноту на новую можно было и в коммерческих банках. Однако, как отмечают представители банков, эта услуга им невыгодна, к тому же спрос на нее снизился, сообщает LSM.lv.
Теперь такую услугу оказывает только Банк Латвии Риге по адресу: улица Безделигу, 3. При этом жителям регионов до этого места далеко ехать, и обмен денег может просто не окупиться.
Если банкнота повреждена лишь незначительно, есть вероятность, что ею все же можно пользоваться. Руководитель по стратегии и предложениям для клиентов AS SEB banka Гунтис Фортиньш указал, что банки, магазины и даже банкоматы принимают минимально поврежденные банкноты.
Точный момент, когда коммерческие банки отказались от обмена поврежденных банкнот, неизвестен, но причина очевидна: для них это финансово невыгодно. При этом у Банка Латвии в любом случае есть обязанность обменивать поврежденные деньги на новые. Правда, также действуют правила, которые нужно соблюсти, чтобы обмен был возможен.
«Основное условие — от банкноты должно сохраниться больше половины. Также не обменяют, если деньги повреждены намеренно. Самый классический пример — монеты, из которых иногда делают амулеты. В таком случае банк может отказать», — отметил пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силакалнс.
Банк Латвии меняет даже те банкноты, которые побывали в стиральной машине и утратили цвет.
Представитель Банка Латвии посоветовал жителям регионов попытаться сдать разорванные банкноты в ближайший магазин. Когда торговую точку посещает инкассационная компания, такие деньги могут обменять, но, возможно, за процесс придется заплатить. Магазин не обязан менять банкноту, поэтому в обмене могут и отказать — это зависит от желания владельца и внутренней политики. «Еще один вариант — отправить эти деньги в Банк Латвии, но для надежности лучше сначала позвонить в банк и связаться с денежным экспертом, который расскажет, какие формальности нужно выполнить. Там необходимо распечатать заявление, в котором объясняются обстоятельства повреждения денег. В принципе, можно отправить и по почте и таким способом получить деньги на свой счет», — пояснил Силакалнс.