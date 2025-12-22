Коммерческие банки отказались от услуги, к которой все привыкли: куда теперь нести поврежденные купюры

Представитель Банка Латвии посоветовал жителям регионов попытаться сдать разорванные банкноты в ближайший магазин. Когда торговую точку посещает инкассационная компания, такие деньги могут обменять, но, возможно, за процесс придется заплатить. Магазин не обязан менять банкноту, поэтому в обмене могут и отказать — это зависит от желания владельца и внутренней политики. «Еще один вариант — отправить эти деньги в Банк Латвии, но для надежности лучше сначала позвонить в банк и связаться с денежным экспертом, который расскажет, какие формальности нужно выполнить. Там необходимо распечатать заявление, в котором объясняются обстоятельства повреждения денег. В принципе, можно отправить и по почте и таким способом получить деньги на свой счет», — пояснил Силакалнс.