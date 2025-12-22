Населению Латвии напомнили, что правильную елку в лесу поможет найти аппликация в телефоне

Высота выбранной елки не должна превышать 3 метра, а диаметр пня на высоте 10 см над корневой шейкой не должен быть больше 12 см. Можно использовать как топор, так и мачете, однако рекомендуется использовать пилу, поскольку елку следует срубать как можно ближе к земле.