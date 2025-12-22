Населению Латвии напомнили, что правильную елку в лесу поможет найти аппликация в телефоне
Как сообщает акционерное общество Latvijas valsts meži, отправляться за праздничной елкой можно только в леса, находящиеся в управлении Latvijas valsts meži (LVM) на территории Латвии.
Расположение лесов, находящихся в управлении LVM, точно и наглядно можно посмотреть в мобильном приложении LVM GEO, которое с помощью навигации поможет удобно и безопасно добраться до выбранного места в лесу. В природе границы государственных лесов обозначены знаками собственности LVM — на желтом фоне изображен логотип LVM.
Строго запрещено рубить елки в молодняках, на охраняемых территориях, обозначенных знаком дубового листа, а также в лесах других владельцев.
Свою праздничную елку следует искать вдоль лесных дорог, на квартальных просеках, по краям канав, под линиями электропередачи, а также в лесу под большими деревьями.
Высота выбранной елки не должна превышать 3 метра, а диаметр пня на высоте 10 см над корневой шейкой не должен быть больше 12 см. Можно использовать как топор, так и мачете, однако рекомендуется использовать пилу, поскольку елку следует срубать как можно ближе к земле.
