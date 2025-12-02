Не только про запах хвои: о чем мы забываем, выбирая между живой и искусственной елкой
Для 36 % жителей Латвии главное в подготовке к Рождеству — нарядить ёлку, но каждый год перед ними встаёт один и тот же вопрос: живое дерево с запахом хвои или практичная искусственная классика на долгие годы.
Руководитель отдела дизайна IKEA в Латвии Дариус Римкус рассказывает, как выбрать «свою» ёлку так, чтобы она вписалась в образ жизни, пространство и не шла вразрез с заботой об экологии.
"Ёлка действительно задаёт настроение зимним праздникам. Это центр дома, который собирает людей, наполняет пространство теплом и создаёт ту самую праздничную магию, - отмечает Дариус Римкус. - Выбор между живой и искусственной ёлкой зависит от образа жизни, размера пространства и личных предпочтений - у каждого варианта есть своё очарование и свои преимущества".
Живые ёлки: очарование классики и традиционный аромат праздника
Сравнивая живые и искусственные ёлки, дизайнер отмечает несколько важных моментов. "Живые ёлки любят за настоящий аромат, природную красоту и традицию выбора своей ёлки каждый год. После новогодних праздников их можно сдать на переработку или компостировать - это экологичный вариант, особенно если дерево выращено локально и ответственно", - говорит Римкус.
Вместе с тем живая ёлка требует больше ухода: регулярного полива и аккуратной утилизации после праздников, что может быть неудобно для занятых семей.
Искусственные ёлки: практичная альтернатива
Искусственная ёлка подойдёт тем, кто ценит удобство, долгую службу и осознанный подход. "Она не осыпается, не требует уборки хвои и служит годами - достаточно доставать её из коробки каждый сезон", - отмечает дизайнер. При выборе искусственной ёлки Римкус советует обратить внимание на следующие аспекты:
Размер и место. Обязательно оцените, сколько места для ёлки доступно у вас дома. В ассортименте IKEA представлены ёлки разных размеров - от компактных декоративных моделей высотой 6 см до двухметровых. Большие модели можно разобрать и удобно хранить.
Материалы и устойчивость. Хвоя искусственных ёлок изготовлена из пластика с содержанием переработанных материалов от 50 % до 70 %; ствол и шарниры - из стали с защитным покрытием; соединители и опоры - частично из переработанных материалов. Такое сочетание гарантирует прочность и долговечность елки, при этом она в большей мере отвечает требованиям устойчивости, чем многие искусственные альтернативы.
Декоративные элементы. Искусственные ёлки нередко продаются в декоративных кашпо, а также их можно дополнить специальной подстилкой или, к примеру, ковриком из искусственного меха, чтобы подчеркнуть рождественскую атмосферу.
"Выбирая качественную искусственную ёлку и используя её 10-20 сезонов, можно заметно сократить свой экологический след, при этом ёлка остаётся стильной и не доставляет лишних хлопот", - добавляет Римкус.
Неотъемлемый элемент - подставка для ёлки
Когда вы определились с идеальной ёлкой, важно продумать её основание и окружение. Надёжная подставка - вопрос безопасности, особенно в домах с маленькими детьми и питомцами. Для живых ёлок лучше выбрать подставку с резервуаром для воды - так дерево дольше останется свежим. Искусственным ёлкам нужна устойчивая, хорошо сбалансированная база, чтобы исключить опрокидывание.
Дизайнер отмечает: в последние годы коврики под ёлку стали любимым элементом декора - они завершают праздничный образ, скрывают подставку и защищают пол. "Коврик действительно собирает весь образ воедино. Это и функционально, и красиво. В IKEA мы видим, что многие выбирают коврики в традиционных цветах зимних праздников. Их можно использовать год за годом - это стильно и устойчиво", - говорит дизайнер.
Создайте свой праздник
Эксперт отмечает: выбор между живой и искусственной ёлкой - вопрос личных приоритетов. Для одних важна традиция натурального дерева, для других - удобство постоянной ёлки, для кого-то решающими аспектами становятся размеры пространства и образ жизни. "Какую бы ёлку вы ни выбрали, главное - сделать её "своей". Подбирайте украшения, которые отражают ваш характер, радуют семью и создают ту атмосферу зимних праздников, в которую хочется возвращаться", - резюмирует Римкус.
Онлайн-опрос о праздновании Рождества был проведен исследовательской компанией Norstat по заказу IKEA. Он состоялся в сентябре 2025 года, в нем приняли участие 1000 жителей Латвии.