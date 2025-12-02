Не только про запах хвои: о чем мы забываем, выбирая между живой и искусственной елкой

Дизайнер отмечает: в последние годы коврики под ёлку стали любимым элементом декора - они завершают праздничный образ, скрывают подставку и защищают пол. "Коврик действительно собирает весь образ воедино. Это и функционально, и красиво. В IKEA мы видим, что многие выбирают коврики в традиционных цветах зимних праздников. Их можно использовать год за годом - это стильно и устойчиво", - говорит дизайнер.