Тяга к определенной пище - это дефицит питательных веществ? Мифы и реальность

"Тяга к чему-то сладкому, соленому или жирному не обязательно означает, что организму не хватает энергии, натрия, жирных кислот Омега-3 или других питательных веществ. Тяга к определенному продукту может возникать по разным причинам: она может сигнализировать не только о нехватке конкретных питательных веществ, но и о гормональных колебаниях или стрессе, а также на нее влияют различные ежедневные привычки. То, что испытывается тяга к определенным продуктам, не означает, что они действительно требуются, поскольку на тягу к еде также могут влиять эмоциональное состояние и социальное окружение. Поэтому важно не только прислушиваться к своему телу, но и критически оценивать свои пищевые привычки и образ жизни. Если тяга к еде становится постоянной или мешает вашему повседневному самочувствию, рекомендуется обратить внимание на качество питания и, при необходимости, проконсультироваться со специалистом", - говорит фармацевт Алина Флейшмане.