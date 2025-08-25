Почему кожа жирнеет, даже если вы не едите бургеры и пиццы
Акне чаще связано с гормональными изменениями и генетикой, а не с потреблением жирной пищи, хотя факторы питания и образ жизни могут влиять на состояние кожи. Эксперты подчеркивают важность правильного ухода и медицинской консультации при проблемах с высыпаниями.
Те, кто склонен к акне, часто имеют более жирную кожу, из-за чего некоторые считают, что жирная пища, такая как пицца или бургеры, вызывает высыпания. «Люди думают, что употребление жирной пищи увеличивает жирность кожи, что приводит к акне, - говорит доктор Розалинд Симпсон, врач-дерматолог из Университета Ноттингема. - Но это заблуждение. Жир на вашей коже - себум, выделяемый из пор - в основном зависит от гормонов и генетики».
Основной причиной акне является повышение уровня андрогенов, или мужских половых гормонов, что происходит у мужчин и женщин в период полового созревания. Это вызывает увеличение производства себума, который вместе с отмершими клетками кожи может закупоривать поры. Жирная среда способствует размножению бактерий (Propionibacterium acnes), которые естественным образом присутствуют на коже, что приводит к воспалению. Другие гормональные изменения, например, вызванные синдромом поликистозных яичников или контрацептивами, содержащими только прогестерон, также могут быть причиной. На состояние кожи влияют и факторы окружающей среды, отмечает Симпсон. И хотя это не включает потребление жирной пищи, сюда могут входить уровень стресса и питание в более широком смысле.
За последний век акне стало более распространённым. Некоторые считают, что рост заболеваемости может быть связан с увеличением потребления продуктов с высоким гликемическим индексом, таких как простые углеводы и сладости, хотя Симпсон подчёркивает, что ничего не доказано.
«Появляются данные, что рафинированный сахар может способствовать развитию акне», — объясняет она, добавляя, что учёные изучают связь между здоровьем кишечника и состоянием кожи.
Если вы сталкиваетесь с акне, и самостоятельный уход с помощью мягких очищающих средств без мыла и увлажнителей не помогает, лучше обратиться к врачу как можно раньше. «Люди пытаются изменить диету, чтобы лечить акне, но ограничительные диеты могут быть вредны, особенно для подростков, если не проводятся под медицинским контролем», — предупреждает Симпсон.