Почему кожа жирнеет, даже если вы не едите бургеры и пиццы

Основной причиной акне является повышение уровня андрогенов, или мужских половых гормонов, что происходит у мужчин и женщин в период полового созревания. Это вызывает увеличение производства себума, который вместе с отмершими клетками кожи может закупоривать поры. Жирная среда способствует размножению бактерий (Propionibacterium acnes), которые естественным образом присутствуют на коже, что приводит к воспалению. Другие гормональные изменения, например, вызванные синдромом поликистозных яичников или контрацептивами, содержащими только прогестерон, также могут быть причиной. На состояние кожи влияют и факторы окружающей среды, отмечает Симпсон. И хотя это не включает потребление жирной пищи, сюда могут входить уровень стресса и питание в более широком смысле.