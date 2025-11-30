У Латвии чаще других просят защиты мужчины из Сомали

За восемь месяцев больше всего первичных заявлений о предоставлении международной защиты в Латвии было получено от граждан Сомали, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции. С января по август от граждан Сомали было получено 165 таких заявлений, в том числе 55 в мае.