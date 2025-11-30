Как пережить зиму, если вы терпеть не можете холод и темноту: план выживания до первой весенней солнечной недели

Темнота для многих тяжела не меньше, чем холод. Короткий световой день бьет и по нервной системе, и по настроению. С этим можно работать даже без сложных устройств. Зимой важно ловить любой дневной свет, который есть: утром, когда вы только проснулись, имеет смысл хотя бы на пару минут подойти к окну, раздвинуть шторы, буквально посмотреть на небо — даже если там сплошные облака. В течение дня, если есть возможность, постараться устроить себе «световой перерыв»: выйти на улицу, пройтись вокруг дома, выйти на балкон, постоять у окна с чашкой чая.