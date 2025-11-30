Большие перемены: 4 знака зодиака, которые просто притягивают удачу, начиная с 1 декабря

Рак, вы выходите из эмоциональной колеи, которая мешала вам на работе. В понедельник Солнце в Стрельце поощряет мышление, ориентированное на благополучие. Вы сосредотачиваетесь на том, что лучше для вашего психического здоровья, и когда это в порядке, все остальное, что добавляется на вашу тарелку, кажется плюсом. Вы более прямолинейны и настойчивы в отношении того, что хотите и в чем нуждаетесь; вы не боитесь признаться в этом и попросить об этом других.