Большие перемены: 4 знака зодиака, которые просто притягивают удачу, начиная с 1 декабря
С 1 декабря 2025 года четыре знака зодиака вступают в период долгосрочного изобилия и удачи. Сильная энергия Огня (Солнце в Стрельце, Луна в Овне) дает мощный толчок к достижению целей, стимулируя честные и решительные действия. Эта энергия помогает преодолеть негативные эмоции и использовать свою внутреннюю стойкость для построения желаемой жизни, пишет YourTango.
Овен
Овен, вы притягиваете изобилие и удачу в понедельник, потому что, когда Луна находится в вашем знаке, это мотивирует вас двигаться вперед и действовать. Вы не колеблетесь; на самом деле, Луна в Овне делает вас немного более импульсивным при правильных обстоятельствах. Поскольку Солнце находится в Стрельце, атмосфера способствует честности и подлинным действиям, и это все, что вам нужно, чтобы сделать то, что лучше для вас.
Что лучше для вас, Овен? Удача и изобилие. Вы не желаете соглашаться на что-либо меньшее, чем "все или ничего", начиная с того, что вы инициируете наилучшие результаты в свою пользу. 1 декабря вам не нужны идеальные условия. Независимо от того, как идут дела, вы смело делаете первый шаг. Вы создаете то, что вам нужно, чтобы получить желаемое, пока работа не будет сделана.
Весы
Весы, ваши отношения помогают вам привлечь то, что вам нужно в жизни, и поскольку Солнце в понедельник находится в Стрельце, вы сможете понять, кто в вашей команде, а кто нет. Луна в Овне помогает отточить вашу решимость. У вас есть уверенность, необходимая, чтобы стоять на своем и отстаивать то, во что вы верите.
Это единственное изменение энергии 1 декабря является катализатором вашего личного роста. Вы притягиваете удачу, которая может быть связана с деловыми партнерствами и деньгами. Может возникнуть напряжение, но дискомфорт идет вам на пользу. Даже когда с другими становится немного меньше мира, для вас открываются двери возможностей. То, что не хочет вас в своем мире, уходит, и приходит то, что хочет.
Козерог
Козерог, Луна в Овне в понедельник мотивирует вас к изменениям, чтобы вы могли улучшить свою домашнюю жизнь и финансовое положение своей семьи. Вас немного раздражает статус-кво, особенно если вы знаете, что он мог бы (и должен) быть намного лучше, чем сейчас. Вас движет любовь, а в понедельник вы также немного подпитываетесь эго в правильном смысле. Вы знаете, чего хотите, и не боитесь идти к этому.
Светилы в энергии Огня 1 декабря делают вас готовым действовать быстро, даже в тех обстоятельствах, в которых вы бы не действовали в прошлом. Вы отсекаете отвлекающие факторы и добираетесь до сути своих проблем. Находятся решения, помогающие вам принять твердые решения, которые приносят привлекательные выгоды, ощущающиеся как огромная удача.
Рак
Рак, вы выходите из эмоциональной колеи, которая мешала вам на работе. В понедельник Солнце в Стрельце поощряет мышление, ориентированное на благополучие. Вы сосредотачиваетесь на том, что лучше для вашего психического здоровья, и когда это в порядке, все остальное, что добавляется на вашу тарелку, кажется плюсом. Вы более прямолинейны и настойчивы в отношении того, что хотите и в чем нуждаетесь; вы не боитесь признаться в этом и попросить об этом других.
1 декабря вы проявляете инициативу. Доверие себе и авторитетной фигуре становится второй натурой. Вы не ждете результатов, чтобы действовать первыми, потому что знаете, что они придут после действия. Ваше изобилие и удача сопровождаются смелостью. Вы — тот, кто берет на себя командование, и это привлекает к вам величие.