Не распиливать, а перенести: жители родного города Андрея Упита готовы принять его памятник

По ее словам, жители Скривери уже высказали конкретные идеи относительно местоположения памятника: "Одно место для памятника могло бы быть хоть в парке, где проводятся праздники, и он мог бы снова наблюдать за ними здесь, на краю, как в старые времена. Но была и другая идея - мы бы встретились на самой вершине горы, чтобы он снова мог видеть все сверху".