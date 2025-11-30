Рождественская елка и "Аллея елочек" в Юрмале (2025)
29 ноября Юрмала дала старт периоду ожидания Рождества - была зажжена главная городская елка и открыта «Аллея елочек» на улице ...
ФОТО: в Юрмале зажгли рождественскую елку и открыли целую "Аллею елочек" - президенту приглянулась особая тематика
В субботу, 29 ноября, Юрмала дала старт периоду ожидания Рождества - была зажжена главная городская елка и открыта «Аллея елочек» на улице Йомас. В течение всего дня в Майори царила праздничная атмосфера: работала рождественская ярмарка, посетители заглядывали в фотосалон гномов, играли в игры и участвовали в творческих мастерских.
На улице Йомас появилась нарядная «Аллея елочек» — 131 елочку к празднику украсили жители Юрмалы: воспитанники и учащиеся образовательных учреждений, учителя и родители, учреждения и предприятия Юрмалы, творческие коллективы, общества и неправительственные организации. «Аллею елочек» на улице Йомас — от улицы Атрас до улицы Турайдас — можно осматривать до 11 января следующего года.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич, судя по всему, уже осмотрел елочную аллею и поделился в соцсетях елочкой, которая ему приглянулась больше всего. Эту елочку украшает скелет, игрушки в виде надгробий и другая тематика загробного мира в стиле Хэллоуина.
После обеда гостей праздника пригласили на театрализованное представление Юрмальского театра «Как гномы заколдовывали Рождество», которое в веселой, приподнятой атмосфере привело к главному праздничному моменту — зажжению рождественской елки и открытию «Аллеи елочек», созданной жителями Юрмалы. Продолжением праздника стало музыкальное выступление диджея [Ex] da Bass и трубача Нормундса Пиесиса. Маленькие и большие гости могли играть в быстрые настольные игры, заниматься в мастерской рождественских украшений и посетить фотосалон «Гномики с планеты X».
Город украшен к празднику
Главная городская рождественская елка на улице Йомас, напротив стоянки в Майори, создана из нескольких десятков небольших живых елочек и достигает примерно двенадцати метров в высоту. Елку украшают гирлянды из LED-огней и декоративные элементы — разноцветные гигантские шары диаметром около одного метра. Днем эти украшения поражают своей кристаллической формой и материалом, похожим на лед, а в темное время суток шары загораются всеми возможными цветами. Оформление главной елки дополняют новые интерактивные объекты в городской среде — светящиеся шары, которые переливаются разными цветами вдоль всей улицы Йомас и на скверах, а также подсвеченный «ледяной домик» в центральной части пешеходной улицы. К праздникам украшены и другие городские елки: в Культурном квартале Дубулты на проспекте Стрелниеку, в Слоке у библиотеки на улице Райня, в парке Каугури и у Дома культуры Каугури.
На площадках и дорожках Дзинтарского лесопарка в середине декабря зажжется многоцветная подсветка и появятся новые объекты городской среды — большие и маленькие звезды и интерактивный объект «воздушный корабль», который особенно порадует детей.