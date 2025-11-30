ФОТО: в Юрмале зажгли рождественскую елку и открыли целую "Аллею елочек" - президенту приглянулась особая тематика

Главная городская рождественская елка на улице Йомас, напротив стоянки в Майори, создана из нескольких десятков небольших живых елочек и достигает примерно двенадцати метров в высоту. Елку украшают гирлянды из LED-огней и декоративные элементы — разноцветные гигантские шары диаметром около одного метра. Днем эти украшения поражают своей кристаллической формой и материалом, похожим на лед, а в темное время суток шары загораются всеми возможными цветами. Оформление главной елки дополняют новые интерактивные объекты в городской среде — светящиеся шары, которые переливаются разными цветами вдоль всей улицы Йомас и на скверах, а также подсвеченный «ледяной домик» в центральной части пешеходной улицы. К праздникам украшены и другие городские елки: в Культурном квартале Дубулты на проспекте Стрелниеку, в Слоке у библиотеки на улице Райня, в парке Каугури и у Дома культуры Каугури.