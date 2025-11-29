Главную ель Риги зажгли при плохой погоде: около 300 человек все равно пришли на Ратушную площадь

Главную праздничную ель вместе с ансамблем зажег мэр Риги Виестурс Клейнбергс. Он выразил удовлетворение тем, что на мероприятие пришло так много людей, хотя погода была очень плохой. Клейнбергс призвал собравшихся до второго адвента написать письмо Деду Морозу со своими пожеланиями подарков, а также украсить дома к праздникам.