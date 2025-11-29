Зажжение елки на Ратушной площади (2025)
На зажжение главной рижской рождественской елки на Ратушной площади пришло около 300 человек.
В Латвии
Сегодня 17:31
Главную ель Риги зажгли при плохой погоде: около 300 человек все равно пришли на Ратушную площадь
Сегодня на зажигание главной рижской рождественской елки на Ратушной площади пришло около 300 человек. Большая часть собравшихся были с маленькими детьми.
Перед зажиганием огней музыкальные номера исполнил вокальный ансамбль Kolibri.
Главную праздничную ель вместе с ансамблем зажег мэр Риги Виестурс Клейнбергс. Он выразил удовлетворение тем, что на мероприятие пришло так много людей, хотя погода была очень плохой. Клейнбергс призвал собравшихся до второго адвента написать письмо Деду Морозу со своими пожеланиями подарков, а также украсить дома к праздникам.
Главные рождественские елки Риги — 35-летние деревья высотой до 21 метра. Мэр выбрал их в лесничестве Тирели предприятия Rīgas meži.
