ФОТО, ВИДЕО: запах глинтвейна и сосисок! В Старой Риге стартовала традиционная Рождественская ярмарка
В пятницу, 28 ноября, в самом сердце Старой Риги, на Домской площади, открылась столичная Рождественская ярмарка!
Ярмарка создаёт сказочную праздничную атмосферу и приглашает посетителей ознакомиться с изделиями латвийских производителей и ремесленников, обширной культурной программой, а также развлекательными мероприятиями для самых маленьких посетителей ярмарки.
На Домской площади, открылась Рождественская ярмарка (28.11.25)
Это уже 25-й раз, когда в Риге работает Рождественская ярмарка, и она стала особой традицией во время ожидания праздников для гостей Риги. И в этом году более чем в 80 торговых местах можно посмотреть и приобрести изделия, продукты и напитки, созданные в Латвии.
Елка сияет на Домской площади уже с момента открытия ярмарки, а сегодня вечером, 28 ноября, с 19:00 до 23:00 гостей приглашают подвигаться в ритмах праздничных мелодий от DJ Ķilkuts. В субботу, 29 ноября, с 20:00 до 23:00 пройдет вечеринка вместе с DJ Dubra, а 30 ноября в 17:00 состоится открытие Рождественской ярмарки и концерт студии театра Dailes.