ФОТО, ВИДЕО: запах глинтвейна и сосисок! В Старой Риге стартовала традиционная Рождественская ярмарка

Это уже 25-й раз, когда в Риге работает Рождественская ярмарка, и она стала особой традицией во время ожидания праздников для гостей Риги. И в этом году более чем в 80 торговых местах можно посмотреть и приобрести изделия, продукты и напитки, созданные в Латвии.