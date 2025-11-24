ФОТО: LIDO открыло зимнюю сказку - тысячи гостей, огни и величественная елка

Открытие зимнего королевства в LIDO (2025)
Период ожидания самых красивых праздников года в Центре отдыха LIDO начался поистине масштабно — мероприятие по открытию зимнего сказочного королевства 23 ноября посетили несколько тысяч человек. Наибольший интерес гостей вызвали концерт группы Citi Zēni в кульминации вечера и зажжение огней на праздничной ели.
Величественная ёлка украшена тонкими золотистыми гирляндами, дополненными крупными декоративными элементами — сияющими золотыми ключами и белыми снежинками, создающими ощущение торжественности и роскоши. Композицию завершает сияющая звезда на верхушке ели и впечатляющие башенки, гармонично сочетающиеся с богато освещённым забором, окружающим ель.
И ель, и новое праздничное оформление Центра отдыха LIDO вызвали большой интерес посетителей. Среди сияющих декораций можно было встретить Деда Мороза, Гринча и других сказочных персонажей. Семьи с детьми и компании друзей фотографировались у светящихся ангелов, кареты, трона короля и других элементов декора со сказочными мотивами.
Обширная развлекательная программа под руководством энергичного Науриса Брикманиса в течение всего дня не давала взрослым и детям заскучать. Семьи участвовали в различных активностях, творческих мастерских и конкурсах, наслаждались продуманными и наполненными сердечным теплом выступлениями. Особенное восхищение вызвали фокусы иллюзиониста Валдемара Вейса, непревзойдённые выступления клоуна Кронопио, а также барабанное шоу DRUMLINE Latvia. Настроение гостей стало еще праздничнее благодаря рынку местных производителей и латвийских дизайнеров KuKü tirgus, где можно было приобрести угощения, подарки и оригинальные изделия ручной работы. В завершение дня на сцену вышла популярная группа Citi Zēni, чей часовой концерт привёл публику в восторг, побудив всех петь и танцевать.
«В этом году мы продолжаем возрождённую в прошлом году старую традицию LIDO - обильно украшать Центр отдыха LIDO к Рождеству, превращая его в настоящую сказочную страну. Нам важно создать место, где семьи, друзья и все желающие могут почувствовать праздничную атмосферу. Мы видим, что это становится особенно важным при росте стоимости жизни, когда люди тщательно выбирают, посещать ли мероприятия и как проводить свободное время. Большое количество гостей на открытии подтверждает, что люди ценят эту возможность. Но всё не заканчивается лишь этим мероприятием! Зимнее сказочное королевство в Центре отдыха LIDO будет открыто для посещения весь праздничный сезон, и мы с удовольствием будем ждать гостей не только из Риги, но и со всей Латвии», - говорит председатель правления LIDO Рита Аузиня.
Зимнее сказочное королевство LIDO в Центре отдыха по адресу улица Краста, 76 будет открыто до конца января.