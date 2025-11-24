ФОТО: LIDO открыло зимнюю сказку - тысячи гостей, огни и величественная елка

«В этом году мы продолжаем возрождённую в прошлом году старую традицию LIDO - обильно украшать Центр отдыха LIDO к Рождеству, превращая его в настоящую сказочную страну. Нам важно создать место, где семьи, друзья и все желающие могут почувствовать праздничную атмосферу. Мы видим, что это становится особенно важным при росте стоимости жизни, когда люди тщательно выбирают, посещать ли мероприятия и как проводить свободное время. Большое количество гостей на открытии подтверждает, что люди ценят эту возможность. Но всё не заканчивается лишь этим мероприятием! Зимнее сказочное королевство в Центре отдыха LIDO будет открыто для посещения весь праздничный сезон, и мы с удовольствием будем ждать гостей не только из Риги, но и со всей Латвии», - говорит председатель правления LIDO Рита Аузиня.