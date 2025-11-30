Рождественская елка в Вильнюсе (2025)
ФОТО: чем удивил Вильнюс на этот раз? Город зажег главную елку Европы, подстроившись под вкусы латвийцев
Тысячи людей собрались на площади у Вильнюсского кафедрального собора, чтобы участвовать в церемонии зажжения рождественской елки. Литовская столица известна во всем мире своими удостоенными наград рождественскими елями, и в этом году город выбрал естественный и аутентичный подход к ее оформлению, отражающий вкусы и традиции жителей Балтии.
Латвийцы предпочитают натуральные елки
Согласно исследованию Norstat, в Латвии доминируют естественные елки: 29 % покупателей приобретают дерево прямо из леса, а 8 % украшают ели, растущие поблизости от их домов. Рождественская ель Вильнюса 2025 года — 20-метровая натуральная ель — полностью соответствует вкусу латвийцев и общим балтийским традициям. В Риге в этом году также установлены две живые ели высотой 15 и 16 метров.
Новогодний опрос PwC 2025 года показывает, что в условиях экономической неопределенности люди стремятся возвращаться к традициям, предпочитая ритуалы и значимые переживания, даже если праздничные расходы сокращаются. Натуральные ели остаются важной частью латвийского рождественского опыта, и Вильнюс также выбрал естественный подход к оформлению своего праздничного дерева.
Вильнюс — рождественская столица
Столица Литвы получила официальное признание в престижной сети Рождественских городов Европейского парламента. Этот титул Вильнюс заслужил, прежде всего, благодаря своему главному зимнему символу — уже легендарной и всемирно известной рождественской елке. Елка Вильнюса два года подряд занимала первое место в рейтингах European Best Destinations.
Каждый год Вильнюс выбирает для своей елки уникальную тему, задающую праздничные тенденции. В предыдущие годы это были темы сказки, праздничного торта и часов. В этом году доминирует традиционная эстетика с красными и золотыми тонами, отражающая растущую тягу к ностальгии и аутентичности.
«Этот год особенный для Вильнюса: мы — рождественская столица Европы и европейская Зеленая столица. Наша елка посылает всей Европе сигнал о том, что наступает сезон искренних эмоций и качественно проведенного времени. Совместные радостные моменты — самая ценная рождественская подарка», — заявил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
Аутентичная инсталляция площадью 205 м² и высотой 20 метров
Старый город Вильнюса украшен мерцающими огнями и лесными мотивами. На площади собралось множество людей, чтобы увидеть 20-метровую естественную ель, украшенную 25 000 теплых белых LED-огней и 400 декоративными элементами — современная, но аутентичная эстетика. Вся конструкция занимает площадь 205 м².
Посетители могут рассматривать елку с близкого расстояния — для этого создана специальная смотровая платформа высотой 3 метра. Она напоминает красную дорожку, по которой можно ходить и фотографироваться.
Новая традиция — «Рождество в Вильнюсе до Рождества»
Зажжение елки открывает насыщенный событиями рождественский сезон, в рамках которого пройдет совершенно новый однодневный праздник — «Рождество в Вильнюсе до Рождества». Он состоится 13 декабря и предназначен для тех, кто не может дождаться праздника.
Город превратится в большую праздничную площадку, где можно будет воспользоваться бесплатной рождественской почтой, послушать хор из 200 человек, отправиться на бесплатные экскурсии и принять участие во множестве других активностей, которые передают магию Рождества глазами ребенка.
Праздничные активности в течение всего сезона
С 29 ноября по 28 декабря в Кафедральной площади работает рождественский городок, где в 48 деревянных домиках представлены местные товары — сладости, пряники, глинтвейн, уникальные подарки и изделия мастеров: свечи, украшения из янтаря, деревянные игрушки. Одним из центров притяжения остается двухъярусная карусель высотой 10 метров, созданная итальянскими мастерами.
Среди других зимних развлечений — каток на Ратушной площади и рождественский поезд, который везет пассажиров в 20-минутное путешествие по сияющим улицам исторического центра.