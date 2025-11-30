Латвия продлит усиленный режим охраны границы до лета 2026 года

В этом году на латвийско-белорусской границе задержали почти 12 тысяч человек, пытавшихся незаконно попасть в страну. При этом 31 мигранту всё же разрешили пересечь границу по гуманным причинам. В прошлом году от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы были удержаны 5388 человек, а по гуманным соображениям в страну были приняты 26 человек.