Латвия продлит усиленный режим охраны границы до лета 2026 года
Правительство Латвии намерено продлить усиленный режим охраны границы с Беларусью до 30 июня 2026 года из-за сохраняющегося высокого давления нелегальной миграции и рисков дестабилизации, связанных с войной в Украине.
Правительство планирует продлить усиленный режим охраны границы в приграничной зоне с Беларусью ещё на полгода — до 30 июня 2026 года, свидетельствует проект распоряжения, поданный на Портал нормативных актов. В настоящее время усиленный режим охраны границы действует до 31 декабря этого года.
Министерство внутренних дел поясняет, что фактически давление нелегальной иммиграции по-прежнему остаётся неизменным и высоким. Хотя ограждение, построенное на латвийско-белорусской границе, служит препятствием для незаконного пересечения государственной границы мигрантами в любом месте, известны случаи повреждения инфраструктуры ограждения и пересечения границы. В этих условиях особое значение приобретает создание инфраструктуры технических средств ограничения нелегальной иммиграции, которую планируется построить к концу 2026 года.
Министерство подчёркивает, что начатая Россией и открыто поддерживаемая Беларусью война против Украины также рассматривается как дополнительный фактор риска и возможная мотивация для Беларуси продолжать попытки дестабилизировать ситуацию на государственной границе с Латвией.
В этом году на латвийско-белорусской границе задержали почти 12 тысяч человек, пытавшихся незаконно попасть в страну. При этом 31 мигранту всё же разрешили пересечь границу по гуманным причинам. В прошлом году от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы были удержаны 5388 человек, а по гуманным соображениям в страну были приняты 26 человек.
Усиленный режим контроля установлен в Лудзе и волостях Лудзенского края, в Краславе и волостях края, в Аугшдаугавском крае, в Даугавпилсе и в Каунатской волости Резекненского края.