Можно выбросить без угрызений совести: оказывается, бумажные счета за услуги хранить необязательно

«В наши дни критической необходимости в бумажном счете, по сути, нет, и у нас абсолютное большинство клиентов получает счета только в электронном виде, – рассказала руководитель отдела общественных отношений и маркетинга RNP Инита Кабанова. – У нас как у предприятия есть обязанность хранить эти счета десять лет, и клиенту очень удобно – все счета доступны в э-портале eparvaldnieks.lv, там есть даже более старые счета, начиная с 2012 года. Если человек не использует электронные инструменты, он просто может попросить – и мы выдадим».