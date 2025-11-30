Можно выбросить без угрызений совести: оказывается, бумажные счета за услуги хранить необязательно
Бумажные счета за различные бытовые и общественные услуги клиентам необязательно хранить месяцами или годами – обязанность по их хранению лежит на самом поставщике услуг, выяснила передача Латвийского телевидения «4. studija». Важно другое: документы, подтверждающие оплату, например чеки или платежные поручения.
Управляющая компания Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) пояснила, что хранение счетов для клиентов не является обязательным, тем более что большинство уже получает их в электронном виде, сообщает LSM.lv.
«В наши дни критической необходимости в бумажном счете, по сути, нет, и у нас абсолютное большинство клиентов получает счета только в электронном виде, – рассказала руководитель отдела общественных отношений и маркетинга RNP Инита Кабанова. – У нас как у предприятия есть обязанность хранить эти счета десять лет, и клиенту очень удобно – все счета доступны в э-портале eparvaldnieks.lv, там есть даже более старые счета, начиная с 2012 года. Если человек не использует электронные инструменты, он просто может попросить – и мы выдадим».
Кабанова рассказала, что 80 % клиентов получают счета электронно, а оставшиеся 20 % – по-прежнему в бумажном виде. «Пока у людей есть такая потребность, мы со своей стороны сохраним возможность получать счет на бумаге, поводов для беспокойства здесь нет», – отметила представитель RNP.
По ее словам, клиенты могут хранить счета для собственного спокойствия, но обязанности такой у них нет.
Другие поставщики услуг также подтвердили, что клиенты могут спокойно избавляться от бумажных счетов, если они уже оплачены.
Пресс-секретарь AS Latvenergo Ивита Бидере указала, что хранение счетов в основном является выбором и интересом самого клиента:
«Если человек хочет следить за своими платежами или потреблением, например сравнивать данные, он может хранить счета столько, сколько считает нужным. Со стороны Elektrum как поставщика услуги обязанности для клиента хранить их определенное время не установлено».
При этом важно, чтобы в качестве подтверждения оплаты какое-то время были доступны, например, чеки или платежные поручения из банка. «Если платеж был сделан наличными, например в магазине или почтовом отделении, такие чеки рекомендуется хранить как минимум пару месяцев – до момента, когда клиент убедится, что поставщик услуги получил платеж и не возникло ошибок», – пояснила Бидере.
Руководитель департамента по работе с домохозяйствами AS Latvijas Gāze Диана Тивча указала, что предприятие следует нормативным актам, которые обязывают компанию хранить счета. Вместе с тем она рассказала, что 87 % клиентов выбирают получать счета в электронном виде, и они в любой момент доступны в портале самообслуживания.
Со своей стороны руководитель отдела общественных отношений Tele2 Оскар Фирманис отметил, что клиентам не нужно хранить бумажные счета, если по ним произведена оплата: «Если клиенту интересно, с последними счетами за 12 месяцев можно ознакомиться на портале самообслуживания клиента, а у нас есть обязанность хранить каждый счет клиента не менее пяти лет. Нужно отметить, что подавляющее большинство клиентов выбирают получать счета в электронном виде – бумажные счета получают только около 2 % клиентов. Из года в год количество отправляемых бумажных счетов сокращается, например, за последний год – на 35 %».
Руководитель отдела общественных отношений Bite Latvija Уна Ахунa-Озола также подтвердила, что клиентам не нужно хранить счета: «Информация о счете доступна клиентам напортале самообслуживания manabite.lv, где можно посмотреть и архив счетов за последний год. Сейчас лишь 4,1 % клиентов выбирают получать счета в бумажном формате, что подтверждает движение общества в сторону более экологичных и цифровых решений».