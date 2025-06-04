Коллаген в еде и добавках: где искать, чтобы не потерять

"Коллаген имеет значение для каждого, но особенно он важен для людей с проблемами со здоровьем суставов, например, в случае артрита, подагры и артрозов, а также для тех, кто страдает избыточным весом – под его влиянием суставные щели сужаются, а трение при движении повреждает хрящ, который все больше истончается. Коллаген также важен для тех, кто ведет активный образ жизни, для укрепления суставов и восстановления мышц после нагрузок или травм, а также пригодится тем, кто сталкивается с ломкими ногтями, ломкостью волос или сухость кожи", – говорит сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.