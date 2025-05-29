Почему один человек спит как медведь, а другой просыпается от малейшего звука?

Однако если человек часто просыпается и испытывает трудности с повторным засыпанием, это может свидетельствовать о нарушениях сна, например, об обструктивном апноэ сна (или о храпе), синдроме беспокойных ног, болях или хроническом стрессе. Трудности с повторным засыпанием также могут быть вызваны некомфортными условиями, шумом и алкоголем. "Возраст также играет большую роль: у детей циклы сна короче, но сон более глубокий, тогда как после 60 лет доля глубокого сна значительно уменьшается, что означает, что взрослые и пожилые люди просыпаются чаще и могут чувствовать, что их сон не такой качественный", - добавляет Марта Целминя.