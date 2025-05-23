Каша, которая борется с холестерином лучше таблеток: правильный рецепт
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Не заменяйте еду таблетками — если можно, начните с тарелки каши.
Питание и диеты

Каша, которая борется с холестерином лучше таблеток: правильный рецепт

Отдел здоровья

Otkrito.lv

Снижение уровня холестерина — задача, с которой сталкиваются миллионы людей. Кто-то сразу тянется к лекарствам, а кто-то ищет альтернативные и более мягкие способы. И один из самых мощных союзников в этой борьбе — обычная овсянка, но приготовленная по-особенному.

Овсянка богата растворимой клетчаткой (бета-глюканом). Эта клетчатка буквально «выметает» из организма избыток плохого холестерина (ЛПНП), не давая ему всасываться в кровь. Исследования показали, что регулярное употребление овсянки может снизить уровень холестерина на 10% и более — и это без побочных эффектов, как у статинов.

Но чтобы получить реальный эффект, овсянку нужно готовить и есть правильно. Вот проверенный и научно обоснованный рецепт.

Рецепт «антихолестериновой» каши

Ингредиенты (на одну порцию):

  • Овсяные хлопья цельные (не «быстрого приготовления») — 3 ст. ложки
  • Вода — 200 мл
  • Льняное семя — 1 ч. ложка (молотое)
  • Яблоко с кожурой — ½ шт. (натертое)
  • Корица — ½ ч. ложки (по желанию)
  • Несколько капель лимонного сока или ягоды (источник антиоксидантов)

Способ приготовления:

  1. Залейте овсяные хлопья водой и оставьте на 15–30 минут для набухания (или на ночь — в идеале).
  2. Поставьте на медленный огонь и варите 5–7 минут, помешивая.
  3. Добавьте молотое льняное семя и перемешайте.
  4. Снимите с огня, дайте чуть остыть, добавьте натертое яблоко, корицу и лимонный сок (или ягоды).
  5. Не добавляйте сахар! При необходимости — немного меда, но лучше — несладкие фрукты или ягоды.

Почему этот рецепт работает?

  • Овсянка: содержит бета-глюкан, который снижает всасывание холестерина.
  • Льняное семя: источник омега-3 жирных кислот и лигнанов — антиоксидантов, улучшающих липидный профиль.
  • Яблоко: пектин усиливает эффект овсянки, выводя холестерин.
  • Корица: улучшает чувствительность к инсулину и обладает мягким противовоспалительным действием.
  • Лимон / ягоды: витамин C и антиоксиданты защищают сосуды.

Как и когда есть?

Лучше всего — на завтрак, каждый день. Уже через 2–3 недели можно заметить улучшения: легче просыпаться, лучше пищеварение, и даже кожа становится чище. Через 1–2 месяца — устойчивое снижение холестерина.  Если вы уже принимаете лекарства от холестерина — проконсультируйтесь с врачом, прежде чем отказываться от них.

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