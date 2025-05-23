Каша, которая борется с холестерином лучше таблеток: правильный рецепт

Лучше всего — на завтрак, каждый день. Уже через 2–3 недели можно заметить улучшения: легче просыпаться, лучше пищеварение, и даже кожа становится чище. Через 1–2 месяца — устойчивое снижение холестерина. Если вы уже принимаете лекарства от холестерина — проконсультируйтесь с врачом, прежде чем отказываться от них.