Свет, жара и чайки: как теплый сезон портит наш сон и что с этим делать?

Невролог объясняет, что ритм сна и бодрствования человека регулируется множеством разных процессов, один из которых - внутренние часы. Они определяют температуру тела, обмен веществ и работу гормонов, но главные внутренние часы, отвечающие за регулировку суточного ритма, находятся в головном мозге, в гипоталамусе. Одним из наиболее значимых факторов, влияющих на этот ритм, являются свет и тьма - свет препятствует выделению мелатонина, в свою очередь в темное время суток его производство возрастает. Клинический фармацевт Euroaptieka добавляет, что мелатонин - гормон, который производит расположенная в мозге шишковидная железа, и он помогает организму понять, что наступило время сна. Он важен для качественного сна, так как вызывает сонливость и помогает организму настроиться на ночной режим. В среднем внутренний суточный ритм человека длится около 24 часов и 9 минут, продолжает невролог. Если человек не спит в соответствии с естественным ритмом организма, то это может повлиять как на физическое, так и на душевное здоровье - снижается работоспособность, ухудшаются когнитивные функции, появляются перепады настроения, тревожность, симптомы депрессии, кроме того, могут появитсья риски кардиоваскулярных и цереброваскулярных заболевания.