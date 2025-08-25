Таварс: свобода прессы - не роскошь, а государственная безопасность
Политик от «Объединенного списка» Эдгар Таварс в своей записи в сети X подчеркнул, что свобода прессы - это не роскошь, а вопрос государственной безопасности. Он раскритиковал намерение повысить тарифы на доставку региональных СМИ, указав, что это ослабит демократические процессы и лишит общество в регионах возможности получать объективную и достоверную информацию.
По словам Таварса, такая политика приведет к появлению «информационных пустынь», меньшей сплоченности общества и большей подверженности дезинформации. «Объединенный список» пообещал не допустить подобного сценария, в ближайшее время обратиться в ответственные министерства, подготовить предложения для государственного бюджета и сотрудничать с Латвийской ассоциацией издателей прессы и медийными организациями.
Дискуссию обострил план государственного предприятия Latvijas Pasts повысить тарифы на доставку печатной прессы, что особенно затронуло бы региональные издания. Против этой инициативы резко выступил «Союз зеленых и крестьян» (ZZS), призвав найти решение, чтобы региональные издания не были вынуждены прекращать работу. Спикер Сейма Дайга Миериня подчеркнула, что сокращение доступности прессы угрожает не только существованию СМИ, но и внутренней безопасности Латвии, особенно в восточных приграничных районах.
Также президент Латвии Эдгар Ринкевич получил письмо от Латвийской ассоциации издателей прессы, в котором выражено недовольство планами повышения тарифов. Канцелярия президента признала важность обеспечения рационально обоснованного и соразмерного роста тарифов при сохранении доступного информационного пространства.
Премьер-министр Эвика Силиня (JV) в X указала, что для нее принципиально важно, чтобы региональная пресса оставалась доступной обществу, и 26 августа у нее запланирована встреча с Ассоциацией региональных СМИ Латвии.
По последним данным, по инициативе ZZS на заседании Совета сотрудничества было достигнуто соглашение о сохранении доставки печатной прессы без повышения почтовых тарифов в течение ближайших трех лет.