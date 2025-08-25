Таварс: свобода прессы - не роскошь, а государственная безопасность

Дискуссию обострил план государственного предприятия Latvijas Pasts повысить тарифы на доставку печатной прессы, что особенно затронуло бы региональные издания. Против этой инициативы резко выступил «Союз зеленых и крестьян» (ZZS), призвав найти решение, чтобы региональные издания не были вынуждены прекращать работу. Спикер Сейма Дайга Миериня подчеркнула, что сокращение доступности прессы угрожает не только существованию СМИ, но и внутренней безопасности Латвии, особенно в восточных приграничных районах.