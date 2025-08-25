Президент призывает Latvijas Pasts и отрасль пересмотреть тарифы на доставку прессы
Президент Латвии Эдгар Ринкевич получил письмо от Латвийской ассоциации издателей прессы, в котором выражено недовольство проектом тарифов на доставку печатных изданий, подготовленным государственной акционерной компанией Latvijas Pasts, и призывает ответственные учреждения найти решение.
Канцелярия президента сообщила, что получила письмо, адресованное главе государства, в котором выражено недовольство проектом тарифов на доставку прессы, подготовленным Latvijas Pasts. «Канцелярия благодарит за внимание к поднятому вопросу и активную позицию, предоставив информацию институту президента. Канцелярия понимает необходимость сохранения разнообразного информационного пространства, а также согласна, что необходимо обеспечить рационально обоснованное и соразмерное предложение по увеличению тарифов», — говорится в ответном письме.
Канцелярия призывает ответственное министерство отрасли и Latvijas Pasts рассмотреть возможность пересмотра предложения по тарифам на доставку прессы на 2026 год в соответствии с возможностями государственного бюджета.
Латвийская ассоциация издателей прессы (LPIA), которая представляет более 90% всех участников отрасли, выразила категорическое возражение против недавно подготовленного Latvijas Pasts плана повышения тарифов на доставку прессы.
Согласно имеющейся у издателей информации, предлагаемые изменения предусматривают фактический рост тарифов на доставку для издателей в среднем на 30%, а в некоторых сегментах — особенно для региональной прессы — даже более чем на 70%. Таким образом, общий тариф на доставку прессы за два года увеличится на 50–100%.