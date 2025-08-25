По инициативе ZZS в течение трех лет не будут повышаться тарифы на доставку печатных изданий
По инициативе Союза зеленых и крестьян (Zaļo un Zemnieku savienība - ZZS) на заседании Совета по сотрудничеству найдено решение, которое позволит в течение ближайших трех лет не повышать тарифы на доставку печатной прессы.
Заместитель председателя правления ZZS Улдис Аугулис подчеркнул, что прежде всего региональные газеты не могут позволить себе работать в условиях существенного роста тарифов, который планировало ввести акционерное общество Latvijas Pasts. По его словам, это означало бы, что жители сельских районов останутся без доступа к качественной информации, а под угрозой окажется не только существование СМИ, но и внутренняя безопасность страны.
Ранее Латвийская ассоциация издателей прессы (Latvijas Preses izdevēju asociācija - LPIA), представляющая более 90% участников отрасли, резко возражала против предложенного плана повышения тарифов. По имеющейся у издателей информации, план предусматривает рост расходов на доставку в среднем на 30%, а в отдельных сегментах — особенно для региональной прессы с небольшим весом изданий — более чем на 70%. В итоге за два года общие тарифы могли вырасти на 50–100%.
LPIA указала, что такое удорожание не только экономически необоснованно и несоразмерно росту затрат в экономике, но и представляет прямую угрозу национальной безопасности и разнообразию информационного пространства в Латвии. Этой позиции придерживается и ZZS.
Издательство прессы, особенно региональной, это не только коммерческая деятельность, но и элемент латвийской демократии, сплоченности общества и государственной безопасности. В условиях внешнего давления и дезинформации государство должно обеспечить предоставление почтовых услуг населению по доступной цене.