Жетон вместо денег: новая система стаканов взбесила посетителей мероприятий в Риге

На Рижском бургер-фестивале использовалась услуга Cup Revolution, которую организаторы сейчас называют лучшим сервисом для организаторов мероприятий. На фестивале, правда, была размещена информация только о возможности обмена стакана на жетон. Список партнёров Cup Revolution и мероприятий, где жетон можно обменять на стакан, доступен в мобильном приложении. Жетон действителен до июня 2027 года, однако этот срок формален — если будут введены жетоны нового дизайна или системы, старые можно будет использовать, пока они полностью не будут изъяты из обращения.