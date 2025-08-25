Жетон вместо денег: новая система стаканов взбесила посетителей мероприятий в Риге
Посетив мероприятие в столице, Эгилс утолил голод бургером и купил напиток. Дополнительно к напитку он заплатил и за депозитный стакан, за который, однако, не удалось вернуть уплаченные деньги. Вместо этого за стакан выдали жетон, что вызвало недовольство посетителя мероприятия.
При покупке напитка Эгилса никто не предупредил, что на мероприятии не действует классическая депозитная система, когда при сдаче стакана возвращают уплаченные три евро. Вместо этого ему выдали жетон, который можно обменять на стакан на другом мероприятии, сообщает "Bez Tabu".
И другие посетители мероприятий жалуются на систему депозитных стаканов в социальных сетях: на одном из фестивалей выдавали купон, который можно обменять в продуктовом магазине, а на другом очередь на возврат денег за стакан была такой длинной, что ничего не оставалось, как унести стакан домой.
Защитники прав потребителей признают, что одного жетона недостаточно и систему необходимо усовершенствовать, так как на каждом мероприятии она может отличаться — в Латвии нет единых правил, регулирующих её. Однако посетителям должна быть предоставлена возможность выбора.
На Рижском бургер-фестивале использовалась услуга Cup Revolution, которую организаторы сейчас называют лучшим сервисом для организаторов мероприятий. На фестивале, правда, была размещена информация только о возможности обмена стакана на жетон. Список партнёров Cup Revolution и мероприятий, где жетон можно обменять на стакан, доступен в мобильном приложении. Жетон действителен до июня 2027 года, однако этот срок формален — если будут введены жетоны нового дизайна или системы, старые можно будет использовать, пока они полностью не будут изъяты из обращения.
В Cup Revolution сказали: "У покупателя есть несколько вариантов использования стакана: можно зарегистрироваться в приложении REVO Token, при покупке напитка и стакана продавец активирует код, который запускает 72-часовой отсчёт. Если в этот срок покупатель возвращает стакан, плата не взимается. Если же решает его оставить — удерживается сумма, соответствующая стоимости стакана. Купленный стакан можно также обменять на жетон, который использовать на другом мероприятии".
Ранее Otkrito.lv сообщал: