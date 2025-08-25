Кадр с места ДТП.
Под Иецавой женщина-водитель потеряла сознание и спровоцировала аварию с детьми: все в больнице
В понедельник утром недалеко от Иецавы столкнулись два автомобиля Volvo, в больницу доставили нескольких пострадавших. По данным полиции, предположительно, одной из водительниц за рулем стало плохо, и она потеряла сознание.
Из-за аварии одна из полос движения на шоссе Рига-Бауска возле Иецавы была временно перекрыта. В ДТП столкнулись машины, которыми управляли две женщины, сообщает "Degpunktā".
Согласно предварительной информации Государственной полиции, одной из женщин-водителей стало плохо за рулем, она потеряла сознание и врезалась в ехавший впереди автомобиль. В машине находились также двое детей.
Все участники аварии выбрались из автомобилей еще до приезда служб. Медики сообщили, что в больницу в удовлетворительном состоянии доставлены три человека, в том числе дети. Водительница черного Volvo, которая изначально отказалась от осмотра медиков, позже изменила решение и также обратилась к врачам.