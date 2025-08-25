Под Иецавой женщина-водитель потеряла сознание и спровоцировала аварию с детьми: все в больнице

Все участники аварии выбрались из автомобилей еще до приезда служб. Медики сообщили, что в больницу в удовлетворительном состоянии доставлены три человека, в том числе дети. Водительница черного Volvo, которая изначально отказалась от осмотра медиков, позже изменила решение и также обратилась к врачам.