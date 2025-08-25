Плакат возле посольства Украины в Риге.
В Латвии
Сегодня 16:48
Rīgas siltums снова не возьмет денег за отопление с украинского посольства и других организаций
В Риге муниципальное предприятие Rīgas siltums и этой зимой планирует бесплатно обеспечивать теплом украинские организации, продолжая практику прошлых лет. Решение окончательно утвердит Рижская дума.
Rīgas siltums намерено не взимать плату за отопление с украинского посольства, организации «Украинский дом в Латвии» и центра Volia.LV. Посольству и «Украинскому дому» планируется предоставить по 150 МВт·ч тепла, а украинско-латвийскому научно-образовательному, спортивно-культурному центру «Volia.LV» — 350 МВт·ч.
Окончательное решение должно быть принято на заседании Рижской думы, однако подобные шаги уже предпринимались в прошлые годы.
По данным компании, в первой половине финансового года оборот концерна составил 189,28 млн евро (–12% к прошлому году), но прибыль выросла на 31,7% и достигла 33,38 млн евро.