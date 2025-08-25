Rīgas siltums снова не возьмет денег за отопление с украинского посольства и других организаций

Rīgas siltums намерено не взимать плату за отопление с украинского посольства, организации «Украинский дом в Латвии» и центра Volia.LV. Посольству и «Украинскому дому» планируется предоставить по 150 МВт·ч тепла, а украинско-латвийскому научно-образовательному, спортивно-культурному центру «Volia.LV» — 350 МВт·ч.