Не предадут и не подставят: три самых порядочных знака зодиака

Козероги известны своей ответственностью и чувством долга. Они всегда держат обещания и редко идут на компромисс со своей совестью. Если вам нужен человек, на которого можно положиться в работе или в личных отношениях, Козерог станет именно таким партнёром. Его порядочность проявляется даже в мелочах: от честного совета до готовности помочь без ожидания благодарности.