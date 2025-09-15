Еще в одной стране бывшего СССР решили поднять возраст выхода на пенсию. Мы о таком можем только мечтать!

Повышение планируется проводить постепенно — добавляя по полгода ежегодно, сообщают узбекские СМИ. По словам представителей Пенсионного фонда Узбекистана, продолжительность жизни в стране растёт и, по данным Минздрава, достигает в среднем 75 лет. Если раньше пенсионеры жили после выхода на пенсию в среднем 8−9 лет, то сейчас — 12,5 года у мужчин и 20 лет у женщин.