Еще в одной стране бывшего СССР решили поднять возраст выхода на пенсию. Мы о таком можем только мечтать!
В Узбекистане решено поэтапно увеличить минимальный пенсионный возраст — с 60 до 63 лет для мужчин и с 55 до 58 лет для женщин.
Повышение планируется проводить постепенно — добавляя по полгода ежегодно, сообщают узбекские СМИ. По словам представителей Пенсионного фонда Узбекистана, продолжительность жизни в стране растёт и, по данным Минздрава, достигает в среднем 75 лет. Если раньше пенсионеры жили после выхода на пенсию в среднем 8−9 лет, то сейчас — 12,5 года у мужчин и 20 лет у женщин.
Власти допускают и более мягкий сценарий реформы: повышение пенсионного возраста не на полгода, а на три месяца в год. В этом случае увеличение на один год займёт четыре года, а вся реформа растянется на 12 лет.
Охват пенсионной системой в Узбекистане составляет всего 38% — из-за высокой неформальной занятости. "При высоком уровне взносов (12−25%) в сравнении с другими странами выплаты находятся на среднем уровне", - сообщают узбекские СМИ.
В Латвии возраст выхода на пенсию сейчас составляет 65 лет и для мужчин и для женщин. Но как считает финансовый и налоговый эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис, в долгосрочной перспективе дальнейшее повышение пенсионного возраста в Латвии неизбежно.
Реформа пенсий по выслуге лет в Латвии - тоже часть этого процесса. Содержание стариков становится для государства все более тяжелой ношей.