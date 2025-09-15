Мнение: "нелепые закупки" и раздутый аппарат - вот где Латвия теряет деньги

«Во-первых, я хочу сказать, что мы не можем больше увеличивать наш долг. Это нереально. Наш государственный долг уже слишком велик. Если продолжим его увеличивать, то выйдем из траектории, где мы можем просто платить проценты и ничего не происходит, на такую, где проценты за обслуживание долга слишком велики и будут расти еще больше, потому что мы будем восприниматься как страна, которая, может быть, не сумеет покрыть свои долги. Так что да, мы должны снизить государственные расходы», — сказал Янис Ошлейс, когда речь зашла о бюджете 2026 года и о требованиях бизнес-сообщества, чтобы государство снизило свои траты.