Россия давно проиграла бы войну, если бы не... Глава разведки Украины раскрыл, что мешает победе
Россия потерпела бы поражение в войне против Украины, если бы не военная и техническая поддержка со стороны своих союзников, прежде всего — Северной Кореи. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов во время встречи с представителями иностранного военно-дипломатического корпуса.
По словам главы ГУР, именно внешняя помощь позволяет Москве продолжать затяжной конфликт, который изначально не входил в планы Кремля. «Россия давно бы проиграла эту войну. Украина вместе с партнерами вернула бы все оккупированные территории, если бы не поддержка Кремля союзниками — прежде всего Северной Кореей», — подчеркнул Буданов.
Он отметил, что некоторые государства ведут себя «не совсем честно», нарушая международные санкции и предоставляя России доступ к вооружению, боеприпасам и критически важной элементной базе. Кроме того, эти страны позволяют своим гражданам вступать в ряды российских вооружённых сил, что фактически означает прямое содействие агрессору.
Буданов подчеркнул, что Украина и её союзники выступают за всеобъемлющий, долговременный и справедливый мир. Однако действия России ясно показывают, что Кремль не заинтересован в прекращении войны. «Россия не планировала столь длительный конфликт и не ожидала такой мощной международной поддержки Украины. Сейчас Российской Федерации нужна пауза, чтобы восстановить свои военные ресурсы», — добавил глава украинской разведки.
Буданов также заявил, что реальные цели Кремля выходят далеко за пределы Украины. По его словам, Россия стремится разрушить мировой порядок, основанный на международном праве, и посеять хаос в Европе. «Украина — лишь один эпизод в агрессивных намерениях Кремля. Если бы мы не выстояли, Россия уже пошла бы дальше. Кремль сознательно подрывает систему глобальной безопасности, созданную после Второй мировой войны», — отметил Буданов.
Он предупредил, что в Европе уже реализуются первые этапы гибридной войны, и если Кремль не остановить сейчас, масштабы угрозы будут только расти.