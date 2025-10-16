Россия давно проиграла бы войну, если бы не... Глава разведки Украины раскрыл, что мешает победе

Буданов также заявил, что реальные цели Кремля выходят далеко за пределы Украины. По его словам, Россия стремится разрушить мировой порядок, основанный на международном праве, и посеять хаос в Европе. «Украина — лишь один эпизод в агрессивных намерениях Кремля. Если бы мы не выстояли, Россия уже пошла бы дальше. Кремль сознательно подрывает систему глобальной безопасности, созданную после Второй мировой войны», — отметил Буданов.