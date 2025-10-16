ФОТО: JYSK открыл новый магазин в Риге - сейчас работает колесо фортуны и действуют скидки
Розничная сеть товаров для дома JYSK 16 октября этого года открыла новый, современный магазин в Риге — по адресу ул. Феодора Саманского 1, рядом с одной из главных транспортных артерий столицы — улицей Краста.
Новый магазин — масштабный проект, реализация которого началась в начале 2024 года. Строительные работы длились всего шесть месяцев, их выполнила компания Mapri Būve. Площадь здания составляет почти 1900 квадратных метров, в его создание были вложены значительные средства. Особенно позаботились об удобстве клиентов: парковочные места у нового магазина сделаны шире, чем установлено стандартами Латвии, чтобы обеспечить комфортную погрузку крупногабаритных товаров в автомобиль.
Интерьер магазина оформлен по новейшей концепции JYSK 3.0, которая предусматривает просторный торговый зал и вдохновляющие интерьерные зоны. Улучшенная планировка поможет клиентам легче находить идеи для обустройства своего дома.
«Продолжая расширение сети, новый магазин JYSK стал уже десятым магазином этого формата в Латвии. Такие магазины уже работают в других районах Риги и регионах страны. Они ещё более удобны для посетителей, предлагая скандинавские интерьерные зоны с полноценными решениями для помещений. JYSK предлагает скандинавский дизайн и надёжное качество по низкой цене, и мы рады, что теперь сможем предложить это ещё более широкой аудитории в Риге», — отметил Айнарс Звирбулис, коммерческий директор JYSK в странах Балтии.
В течение первых пяти дней — с 16 по 20 октября — покупателей ждёт серия праздничных акций и возможность испытать удачу, вращая колесо фортуны, чтобы выиграть один из 20 специальных призов. Общие скидки от 20% до 70% на весь ассортимент будут действовать до 10 ноября.
В новом магазине JYSK, расположенном в районе улицы Краста, посетителям будет доступна просторная студия матрасов, где можно лично протестировать любой из представленных моделей. Также магазин предлагает широкий ассортимент товаров для дома — мебель, одеяла, подушки, постельное бельё, домашний текстиль, шторы, декоративные предметы, садовую мебель и другие полезные товары.