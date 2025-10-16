ФОТО: JYSK открыл новый магазин в Риге - сейчас работает колесо фортуны и действуют скидки

«Продолжая расширение сети, новый магазин JYSK стал уже десятым магазином этого формата в Латвии. Такие магазины уже работают в других районах Риги и регионах страны. Они ещё более удобны для посетителей, предлагая скандинавские интерьерные зоны с полноценными решениями для помещений. JYSK предлагает скандинавский дизайн и надёжное качество по низкой цене, и мы рады, что теперь сможем предложить это ещё более широкой аудитории в Риге», — отметил Айнарс Звирбулис, коммерческий директор JYSK в странах Балтии.