В Латвии продолжает снижаться рождаемость - на тысячу новорожденных меньше, чем в прошлом году

За восемь месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 7837 новорожденных, что на 11,3%, или 1000 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. В этот период родились 4083 мальчика, что на 238 (-5,5%) меньше, чем за аналогичный период 2024 года, и 3754 девочки, что меньше на 762 (-6,9%). В августе было зарегистрировано 1074 новорожденных, что на 81 (-7%) меньше, чем за тот же месяц 2024 года, в том числе 547 мальчиков и 527 девочек.