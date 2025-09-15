Мнение: Сейм собирается принять решение, которое негативно повлияет на благосостояние многих жителей Латвии

В четверг Сейм передал на рассмотрение в комиссию по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике поправки к Закону о защите животных, которые предусматривают полный запрет на содержание кур-несушек в клетках в Латвии. Как отмечают депутаты, законопроект является ответом на серьезные возражения, которые давно высказывают эксперты относительно такого способа содержания. И в Латвии, и во всей Европе существует тенденция: почти весь розничный сектор уже осознает и учитывает переход на яйца, снесенные курами, содержащимися альтернативными способами, что соответствует мнению большинства общества, отвергающего содержание кур-несушек в клетках.