Мнение: Сейм собирается принять решение, которое негативно повлияет на благосостояние многих жителей Латвии
Полный запрет на содержание кур-несушек в клетках будет разрушать экономику Латвии и увеличит потребление импортной продукции, заявил председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (LOSP) Гунтис Гутманис.
По его мнению, переданные в Сейм на рассмотрение поправки к Закону о защите животных, предусматривающие полный запрет на содержание несушек в клетках, существенно повысят цены на местное куриное мясо и яйца.
По словам Гутманиса, такие поправки сильно затронут малоимущих жителей, которые не могут позволить себе покупать более дорогие продукты, и в результате люди будут больше потреблять импортные яйца и мясо сомнительного качества и условий выращивания.
Для свободного содержания кур требуются значительные инвестиции и перестройка всех производственных процессов, что также вызовет рост цен на продукцию. Он считает абсурдным принимать такие поправки, особенно в тот момент, когда говорится о необходимости снизить цены на продукты питания.
«Люди будут есть привезенные откуда-то птичьи яйца, о качестве которых мы вообще не будем знать и не будем знать, какими методами выращены куры, потому что торговлю таким видом яиц не запретят. Полный абсурд. Мы разрушаем нашу экономику и будем есть импортную продукцию — и дороже», — сказал Гутманис.
В четверг Сейм передал на рассмотрение в комиссию по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике поправки к Закону о защите животных, которые предусматривают полный запрет на содержание кур-несушек в клетках в Латвии. Как отмечают депутаты, законопроект является ответом на серьезные возражения, которые давно высказывают эксперты относительно такого способа содержания. И в Латвии, и во всей Европе существует тенденция: почти весь розничный сектор уже осознает и учитывает переход на яйца, снесенные курами, содержащимися альтернативными способами, что соответствует мнению большинства общества, отвергающего содержание кур-несушек в клетках.
Депутаты указывают, что введенные с 2012 года так называемые «модернизированные клетки» не решают проблему: у кур по-прежнему очень ограниченные возможности для движения, небольшой кусочек искусственной травы не удовлетворяет потребность разгребать подстилку или купаться в пыли, кроме того, в клетках невозможно разместить жердочки достаточно высоко над землей, чтобы куры воспринимали их как надежную защиту от хищников.
Акция "Шествие за животных 2025: свободу курам!"
В защитной акции «Шествие за животных 2025: свободу курам!», организованной обществом защиты животных Dzīvnieku brīvība, собрались около 250 участников.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Сейм не пошел на уступки ресторанному бизнесу - ставка НДС на общественное питание снижена не будет.