Рождественская ярмарка на Кипсале (2025)
ФОТО: душевные подарки, вкусная зона и мастерские для детей - как проходит Baltic EXPO на Кипсале
Крупнейшая в Балтии трехдневная Рождественская ярмарка Baltic EXPO проходит с 12 по 14 декабря на Кипсале и снова радует Ригу уникальными, душевными подарками. В этом году ярмарка объединяет 417 местных продавцов, ремесленников, домашних производителей и компаний из Латвии (303), Литвы (85) и Эстонии (29), предлагая широкий выбор для всей семьи. Для гостей работает специальная зона для гурманов, а также творческие мастерские для детей. Смотрим фотографии с места событий!
Каждый посетитель находит подарок по своему вкусу: изделия из дерева и керамики, текстиль, авторские рукоделия, украшения, аксессуары, игрушки и одежду для детей, свечи, мыло, сезонные лакомства, разнообразные напитки, игры, книги и многое другое.
Мероприятие рассчитано на всю семью: в течение трех дней Baltic EXPO предлагает не только максимально широкий выбор подарков в одном месте, но и бесплатные творческие мастерские для детей в квартале Rotaļnīca. Для активного отдыха доступна большая зона надувных аттракционов.
Гурманы пробуют и покупают угощения в специальной зоне продуктовых торговцев Receptes, расположенной рядом.
Вход на ярмарку бесплатный.
Время работы ярмарки:
- Суббота (13.12.2025) — 09:00–20:00
- Воскресенье (14.12.2025) — 09:00–19:00
Адрес: Международный выставочный центр Кипсала, павильон №2, ул. Кипсалас 8, Рига.