ФОТО: душевные подарки, вкусная зона и мастерские для детей - как проходит Baltic EXPO на Кипсале

Мероприятие рассчитано на всю семью: в течение трех дней Baltic EXPO предлагает не только максимально широкий выбор подарков в одном месте, но и бесплатные творческие мастерские для детей в квартале Rotaļnīca. Для активного отдыха доступна большая зона надувных аттракционов.