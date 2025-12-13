Среди освобожденных в Беларуси политзаключенных есть и граждане Латвии и Литвы

Гражданку Латвии начали судить в Минском городском суде 29 сентября 2023 года. Провластные белорусские пропагандисты утверждают, что Алла Соколенко работала на латвийские спецслужбы — якобы по их заданию она готовила к вербовке белорусских военных, собирала данные, создавала компроментирующие ситуации. В результате Соколенко предъявили обвинение по статье «Агентурная деятельность» и признали виновной. Дело рассматривалось в закрытом режиме, приговор - 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.