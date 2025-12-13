Среди освобожденных в Беларуси политзаключенных есть и граждане Латвии и Литвы
Среди 123 политзаключенных, освобожденных в Беларуси в субботу, есть и гражданка Латвии Алла Соколенко, сообщает издание "Наша Ніва".
Гражданку Латвии начали судить в Минском городском суде 29 сентября 2023 года. Провластные белорусские пропагандисты утверждают, что Алла Соколенко работала на латвийские спецслужбы — якобы по их заданию она готовила к вербовке белорусских военных, собирала данные, создавала компроментирующие ситуации. В результате Соколенко предъявили обвинение по статье «Агентурная деятельность» и признали виновной. Дело рассматривалось в закрытом режиме, приговор - 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Среди освобожденных также гражданка Литвы Мария Батальонок, которой был назначен четырехлетний тюремный срок за участие в проекте «Городской сад Maris Mar».
Ранее сообщалось, что по решению белорусского диктатора Александра Лукашенко были освобождены также граждане Польши, Австралии, Японии, США и Украины. Всего в субботу Беларусь освободила 123 заключенных. Среди них также лидер протестного движения Мария Колесникова и лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, главный редактор оппозиционного интернет-издания Tut.by Марина Золотова, бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико, адвокат Колесниковой Максим Знак и другие.
Решение об освобождении заключенных было обнародовано после того, как США заявили об отмене санкций на белорусские калийные минеральные удобрения.