Среди освобожденных в Беларуси политзаключенных есть и граждане Латвии и Литвы
фото: AFP/Scanpix
Беларусь освободила 123 заключенных.
В Латвии

Среди освобожденных в Беларуси политзаключенных есть и граждане Латвии и Литвы

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Среди 123 политзаключенных, освобожденных в Беларуси в субботу, есть и гражданка Латвии Алла Соколенко, сообщает издание "Наша Ніва".

Гражданку Латвии начали судить в Минском городском суде 29 сентября 2023 года. Провластные белорусские пропагандисты утверждают, что Алла Соколенко работала на латвийские спецслужбы — якобы по их заданию она готовила к вербовке белорусских военных, собирала данные, создавала компроментирующие ситуации. В результате Соколенко предъявили обвинение по статье «Агентурная деятельность» и признали виновной. Дело рассматривалось в закрытом режиме, приговор - 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Среди освобожденных также гражданка Литвы Мария Батальонок, которой был назначен четырехлетний тюремный срок за участие в проекте «Городской сад Maris Mar».

Ранее сообщалось, что по решению белорусского диктатора Александра Лукашенко были освобождены также граждане Польши, Австралии, Японии, США и Украины. Всего в субботу Беларусь освободила 123 заключенных. Среди них также лидер протестного движения Мария Колесникова и лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, главный редактор оппозиционного интернет-издания Tut.by Марина Золотова, бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико, адвокат Колесниковой Максим Знак и другие.

Решение об освобождении заключенных было обнародовано после того, как США заявили об отмене санкций на белорусские калийные минеральные удобрения.

Темы

БеларусьСШАМария КолесниковаВиктор Бабарико

Другие сейчас читают