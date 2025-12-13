Беларусь освободила 123 политзаключенных: среди них Мария Колесникова и нобелевский лауреат Алесь Беляцкий

При этом она призвала «не быть наивными: Лукашенко не изменил свою политику, репрессии продолжаются, и он продолжает поддерживать войну России против Украины. Поэтому мы должны быть крайне осторожны, говоря об облегчении санкций, чтобы не укреплять российскую военную машину и не способствовать продолжению репрессий».