Беларусь освободила 123 политзаключенных: среди них Мария Колесникова и нобелевский лауреат Алесь Беляцкий
Беларусь освободила 123 политзаключенных, среди них — лидер протестного движения Мария Колесникова и лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, сообщили в субботу белорусские государственные СМИ и правозащитные группы.
Сообщение появилось вскоре после того, как спецпосланник США заявил о планах отменить санкции в отношении белорусского карбоната калия. Специальный посланник США по Беларуси Джон Коул в пятницу и субботу в Минске провел переговоры с белорусским диктатором Александром Лукашенко.
«Глава государства принял решение помиловать 123 граждан разных стран», — сообщило государственное информагентство Беларуси «Белта».
Белорусская правозащитная организация «Весна» заявила, что среди освобожденных — одна из лидеров оппозиционных протестов 2020 года Мария Колесникова и основатель «Весны» Алесь Беляцкий. На свободу также вышел банкир Виктор Бабарико, который в 2020 году собирался баллотироваться в президенты и был позже приговорен к 14 годам.
Среди политзаключенных, освобожденных белорусским режимом, нет Анджея Почобута, сообщил телеканалу TVN24 представитель Министерства иностранных дел Польши. В 2025 году Анджей Почобут был удостоен Премии имени Сахарова «За свободу мысли». Он также был награждён Орденом Белого Орла — высшей государственной наградой Польши.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, проживающая в Вильнюсе, сказала в субботу агентству AP, что смягчение санкций является частью договоренности между США и Беларусью, которая предусматривает также освобождение части политзаключенных.
«Освобождение политзаключенных означает, что Лукашенко понимает боль, которую причиняют западные санкции, и пытается ее уменьшить», — сказала Тихановская.
При этом она призвала «не быть наивными: Лукашенко не изменил свою политику, репрессии продолжаются, и он продолжает поддерживать войну России против Украины. Поэтому мы должны быть крайне осторожны, говоря об облегчении санкций, чтобы не укреплять российскую военную машину и не способствовать продолжению репрессий».
Тихановская также охарактеризовала санкции Европейского союза против белорусских калийных удобрений как значительно более болезненные для Минска, чем санкции США, отметив, что хотя смягчение американских санкций может способствовать освобождению политзаключенных, европейские санкции должны подталкивать к долгосрочным, системным изменениям в Беларуси и к прекращению войны России в Украине.