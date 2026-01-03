Женщины передаривают, мужчины хранят: новые данные о праздничных подарках
Почти половина жителей Латвии признаются, что передаривают полученные на праздники подарки. Опрос показывает: нежеланные сюрпризы чаще всего отправляются дальше, продаются или жертвуются благотворительности.
Почти половина, или 49% жителей Латвии передаривают подарки, которые получили на праздники, свидетельствуют результаты проведенного SEB banka опроса. В Латвии подарки, которые не пришлись по душе, передаривают 49% респондентов, в Эстонии - 42%, в Литве - 40%.
Каждый десятый жертвует подарки благотворительным магазинам, а около 8% опрошенных их продают. Примерно столько же респондентов отдают ненужные подарки бесплатно, например, в тематических группах Facebook.
Мужчины чаще оставляют такие подарки у себя, тогда как женщины чаще их передаривают (55%), продают (9%) или отдают бесплатно (8%).
Опрос по заказу SEB banka в декабре 2025 года провела компания Norstat. В нем приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет в Латвии, Литве и Эстонии.