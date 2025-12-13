В Латвии растет число хозяйств, нанимающих сезонных сельскохозяйственных рабочих

Тем не менее Латвия сталкивается с жесткой конкуренцией в борьбе за работников. Кристине Илгажа признает, что ситуация, при которой к нам массово приезжали бы, например, польские сезонные рабочие, для Латвии не характерна. «Нельзя сказать, что сюда приезжает много иностранных работников. Польша и Литва часто более привлекательны для зарубежных работников из-за иной системы оплаты труда. Нередко приезжие используют Латвию лишь как один из пунктов на маршруте — завершив работу здесь, они направляются дальше в другие европейские страны. Хотя местные фермеры способны конкурировать по уровню оплаты на стабильных, постоянных должностях, например, для квалифицированных трактористов, в сезонных работах борьба за рабочие руки остается серьезным вызовом».