В Латвии растет число хозяйств, нанимающих сезонных сельскохозяйственных рабочих
С 2014 года в Латвии действует специальный режим подоходного налога для сезонных сельскохозяйственных рабочих, который позволяет фермерам законно и на облегченных условиях привлекать помощников для уборки урожая и других сезонных работ.
Хотя на первый взгляд может показаться, что такая занятость является небольшой нишей в аграрном секторе, данные демонстрируют уверенный рост. В 2018 году этой возможностью воспользовались 186 хозяйств, а в 2025 году их число уже достигло 492, при этом было занято почти 3800 человек.
Упрощенная система для краткосрочных работ
Программа сезонных сельскохозяйственных рабочих была создана для решения практической проблемы — потребности в дополнительных рабочих руках в специфические короткие периоды, например, при сборе ягод летом или сборе камней весной. Директор департамента стратегических коммуникаций и управления клиентами Службы поддержки сельского хозяйства Кристине Илгажа поясняет, что этот режим позволяет избежать громоздкой бюрократии, связанной с заключением стандартных трудовых договоров ради работы на несколько недель. Вместо этого фермер использует электронную систему Службы поддержки сельского хозяйства, где оперативно регистрирует работников. Подоходный налог в рамках этого режима составляет 15 процентов, а если доход превышает 70 евро в месяц, работник получает социальное страхование для пенсии.
Фермеры получают поддержку в проектах Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских территорий, например, для приобретения техники по уходу за насаждениями или строительства теплиц. Однако в повседневной работе все равно требуется существенная помощь — при приведении полей в порядок, сборе камней или уборке урожая.
Работа в поле нелегка, и реальность часто отличается от романтизированных представлений. Кристине Илгажа поясняет: «Мы немного поэтизируем, как красиво было бы весь день с черными губами собирать чернику; ведь это высокие кусты почти на уровне глаз. Я сама это делала — уже через несколько часов становится довольно тяжело. Это физически тяжелая работа, требующая определенного темпа. Ягоды нужно собирать тогда, когда они созрели, а растения должны быть высажены в конкретное время».
Кто такой сезонный работник?
Хотя существуют стереотипы о том, кто работает в сельском хозяйстве, реальность намного разнообразнее. В сезонные работы на местном рынке труда вовлечены как молодежь и безработные, так и люди с основной работой в других отраслях — учителя и офисные работники, которые используют отпуск, чтобы получить дополнительный доход, правда, обычно на очень короткий срок. Кристине Илгажа подчеркивает, что для успешного сотрудничества необходима взаимная заинтересованность, и хозяева высоко ценят надежных работников. «Они очень стараются удержать хороших и уже знакомых им потенциальных помощников, учитывая, что рабочие руки крайне необходимы».
Статистика показывает, что общий объем вознаграждений сезонных сельскохозяйственных рабочих из года в год растет. В 2025 году рассчитанный доход достиг почти 3,5 миллиона евро, принеся в государственный бюджет более полумиллиона евро в виде налогов. Наиболее активно эту форму занятости используют фермеры Земгале и Северного Видземе. Однако у системы есть и ограничения — один человек может работать на сезонных работах только 90 дней в период с 1 апреля по 30 ноября, а максимальный лимит дохода составляет около 3000 евро.
Конкуренция с соседними странами и иностранная рабочая сила
Важным аспектом является нехватка местной рабочей силы, которую частично восполняют приезжие работники. В 2024 году в сезонных сельскохозяйственных работах в Латвии были задействованы 243 нерезидента, средний доход которых составил 1337 евро. Эти работники в основном приезжают из таких стран, как Молдова, Украина, Узбекистан и Индия.
Тем не менее Латвия сталкивается с жесткой конкуренцией в борьбе за работников. Кристине Илгажа признает, что ситуация, при которой к нам массово приезжали бы, например, польские сезонные рабочие, для Латвии не характерна. «Нельзя сказать, что сюда приезжает много иностранных работников. Польша и Литва часто более привлекательны для зарубежных работников из-за иной системы оплаты труда. Нередко приезжие используют Латвию лишь как один из пунктов на маршруте — завершив работу здесь, они направляются дальше в другие европейские страны. Хотя местные фермеры способны конкурировать по уровню оплаты на стабильных, постоянных должностях, например, для квалифицированных трактористов, в сезонных работах борьба за рабочие руки остается серьезным вызовом».